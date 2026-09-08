Medio siglo de leyendas y noches mágicas en el Martínez Valero, en imágenes
El feudo franjiverde cumple hoy 50 años de fútbol, goleadas, ascensos, remontadas, alegrías, desilusiones y partidos irrepetibles.
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El estadio Martínez Valero fue inaugurado tal día como hoy 50 años atrás, en un 8 de septiembre de 1976. Se abría entonces una cápsula del tiempo que medio siglo después guarda en para sí noches mágicas, leyendas que nunca volverán, goleadas irrepetibles y amargas e idílicas temporadas del Elche CF.
El Nuevo Estadio, como se le llamó entonces, sustituyó al antiguo Estadio de Altabix (en el barrio homónimo ilicitano), que había sido la sede del Elche durante medio siglo, desde 1926.
Obras
El nuevo feudo ilicitano se llamó, en sus inicios, Nuevo Estadio del Elche CF. Sin embargo, el nombre no convencía a los aficionados franjiverdes, por lo que se barajaron denominaciones como Nuevo Altabix o Estadio El Palmeral.
Finalmente, la asamblea de socios del club optó por rendir homenaje al presidente honorífico, Manuel Martínez Valero, fundador y artífice de la obra. Este cambio de nombre se oficializó en 1988.
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Se convirtió así en el quinto estadio en la historia de los franjiverdes, que previamente habían jugado sus partidos en el Campo del Clot, el Campo del Cementerio y el Stadium de Elche (Campo de Don Jeremías).
Fue diseñado por el arquitecto Juan Boix Matarredona, quien ideó el mayor recinto deportivo de la provincia de Alicante, con 26.000 espectadores de aforo en un primer momento.
Inauguración
El recinto ilicitano abrió sus puertas en 1976 con un partido entre el Elche y la selección de México que terminó con empate a tres goles. Finarolli, autor del primer gol en el estadio, Roberto Orellana y Gómez Voglino marcaron los tantos del conjunto ilicitano en aquella noche que abrió una nueva etapa para el club.
Tres días después se disputó el primer encuentro oficial, correspondiente a la jornada 2 de Primera División. El partido acabó también en empate (0-0) ante el Burgos CF. En cuanto a duelos oficiales, el primer gol llegó en la jornada 4 de la temporada 1976-77 en Primera. Diarte, del Valencia CF, marcó el primer gol, siendo Cristo el autor del primer gol ilicitano (1-4).
Mundial y goleada histórica
Pero su puesta de largo a nivel internacional llegó seis años después, en el Mundial de 1982 celebrado en España.
Como una de las sedes del campeonato, acogió tres partidos de la primera fase. Uno de ellos quedó marcado en piedra en la historia del fútbol con la mayor goleada en la historia de los Mundiales protagonizada por Hungría y El Salvador (10-1).
La Roja
Por su parte, la selección española ha disputado siete partidos en el estadio y ha ganado todos. El primero fue en 1986 ante Bélgica y después llegaron los encuentros frente a Macedonia, Ucrania, Egipto, Italia, Croacia y Georgia.
El último fue parte del camino que llevó a La Roja a la segunda estrella, pues con su victoria por 2-0 ante Georgia en el clasificatorio para el Mundial 2026 puso pie y medio en la fase final.
Estrellas
Por el Martínez Valero han pasado algunas de las grandes estrellas del fútbol mundial. Ronaldinho debutó en España con el Barcelona en el Trofeo Festa d'Elx de 2003, Cristiano Ronaldo marcó dos goles con el Real Madrid en 2013 y Messi firmó otros dos en el 0-6 del Barça en 2015.
El argentino regresó en 2025 con la selección argentina para un entrenamiento abierto que supuso su despedida de España como futbolista y que transformó el recinto en una fiesta argentina.
Final de Copa
El estadio también ha sido escenario de dos de los cinco ascensos del Elche a Primera, en 1984 y 1988, y de la final de la Copa del Rey de 2003, en la que el Mallorca derrotó al Recreativo por 3-0.
Curiosidades
Las diferentes remodelaciones del recinto ampliaron su capacidad hasta llegar a los 40.000 espectadores de capacidad. Pero la obligación de instalar butacas en todas las gradas redujo su capacidad a 33.732 en 2013 y, en posteriores reformas a los 31.388 asientos actuales.
Una de las principales curiosidades del Martínez Valero es que, con sus 108x70, es el estadio con el terreno de juego más grande de España, según LaLiga.
Otro dato llamativo es que fue utilizado como casa provisional por el Hércules, el eterno rival, en la última jornada de la temporada 1994-95 de Segunda.
Solidaridad
El espacio también tuvo un papel destacado en la ola de solidaridad que atravesó Alicante tras la dana de Valencia de 2024.
El Elche CF organizó recogidas de alimentos y productos básicos en las inmediaciones del estadio, destinó la recaudación de partidos e incluso habilitó entradas "Fila 0" para donar fondos a los afectados.