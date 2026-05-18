Girona vuelve a cruzarse en el destino del Elche

El Elche llega a la última jornada de LaLiga en un punto límite, con la permanencia aún en juego en una última jornada decisiva (sábado, 19:00 horas). Visita al Girona en un escenario en el que un punto le asegura el objetivo, aunque una derrota no le condena de forma automática en una clasificación apretada hasta el extremo.

El equipo ilicitano afronta el partido tras ganar al Getafe (1-0), en un duelo resuelto con un gol de Víctor Chust que le permitió llegar con vida plena a la cita decisiva.

Este triunfo ha mantenido al equipo en una franja de 42 puntos, igualado con Levante y Osasuna, mientras Girona (40) y Mallorca (39) siguen con opciones matemáticas en función de lo que ocurra en una jornada simultánea en varios estadios.

Si el Elche puntúa en Montilivi, la permanencia será suya sin necesidad de mirar a otros campos. Es el escenario más directo, el que evita cualquier cálculo y el que el vestuario ha asumido como hoja de ruta.

“Vamos a ir a Girona a ganar, que es nuestra esencia. Nunca he preparado un partido para empatar”, resumió el técnico, Eder Sarabia, que ha insistido durante toda la semana en mantener la identidad del equipo. El entrenador recuperó además un recuerdo que forma parte de la memoria reciente del club.

El ascenso de 2020 en Montilivi, decidido en el último suspiro con un gol de Pere Milla, vuelve a aparecer como referencia emocional en la previa de un escenario límite. “Nos agarramos al espíritu de Pere Milla y Pacheta”, apuntó.

En la misma línea se expresó Víctor Chust, que rechazó cualquier planteamiento conservador pese a la situación. “No sabemos jugar a empatar”, afirmó el central, convencido de que el equipo debe competir con su identidad habitual en un partido que lo condiciona todo.

El valenciano insistió en que el Elche afronta el encuentro como una final. “Vamos a ir a por todo. Cuando las cosas se aprietan siempre damos la cara”, añadió, en un mensaje dirigido también a una afición que se prepara para una semana larga.

Carambolas

Si el Elche pierde en Girona, el escenario se abre por completo. Con Levante y Osasuna también en 42 puntos, puede activarse un triple empate en la frontera de la permanencia, donde el golaverage particular entre implicados pasa a ser determinante.

Girona y Mallorca completan el reparto de una película de suspense. El conjunto catalán todavía puede entrar en la ecuación si se alinean resultados, mientras el Mallorca es el equipo más exigido en cuanto a combinaciones, obligado a una serie de marcadores favorables para tener opciones reales de permanencia.

El Elche, en cualquier caso, tiene una idea clara: puntuar significa permanencia asegurada. No hacerlo abre un final condicionado por terceros, donde cada gol en otros estadios puede mover la línea entre seguir en Primera o caer al descenso.

La combinación más simple en el caso de caer en Montilivi es que Osasuna y Levante pierdan sus partidos a domicilio ante Getafe y Betis y que el Mallorca se imponga como local al descendido Oviedo. En este supuesto, el triple empate a 42 puntos salvará al equipo de Sarabia.

Una última jornada que no se juega en un solo campo, sino en varios a la vez. Y en la que el Elche, otra vez con Girona en su camino, se enfrenta a 90 minutos que van a decidir el presente y futuro de la entidad.