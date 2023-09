Beccacece mantiene el rumbo y pide competir mejor

Otra vez en la encrucijada. El técnico rosarino del Elche, Sebastián Beccacece, se reencuentra con viejos fantasmas del pasado en vísperas del derbi autonómico de este sábado ante el Levante (18:30 horas). El partido abre una semana de tres capítulos para el equipo ilicitano que puede marcar la deriva de la temporada.

No es la primera vez que el argentino camina sobre el alambre. Ya lo hizo tras su llegada al banquillo en el pasado mes de mayo, pero tras encadenar cinco derrotas consecutivas logró darle la vuelta a su situación de forma brillante para endulzar un descenso cantado.

Ahora, con el equipo más cerca del descenso que del ascenso y tras la goleada encajada en Burgos, Beccacece vuelve a estar bajo la lupa de la afición y del propietario, Christian Bragarnik, dirigente de gatillo fácil, como ha quedado demostrado en los últimos dos años.

[El Elche de Beccacece regresa a las tinieblas tras sufrir su derrota más dura]

El técnico tiene asumido que su empleo es sinónimo de inestabilidad y riesgo, por lo que se toma con naturalidad las especulaciones sobre su futuro. Evita especular con "universos paralelos en función de lo que pueda suceder" ante el Levante, pero tiene claro que la ley del fútbol es implacable en cualquier lugar del mundo.

"El equipo tiene un plus para mejorar y lo estamos buscando. No voy a poner excusas si las cosas no salen, el responsable soy yo. Si gano, sigo disfrutando del proceso. Si no salen, a casa", argumenta el argentino, quien no se plantea renunciar al estilo de juego que ha intentado implantar desde su llegada.

"Se nos exige como a un equipo grande e intentamos jugar como un equipo grande", señala el preparador, quien afirmó que el Elche está "en el camino que deseamos, pero no con los resultados deseados".

[Pedro Bigas: "Si quieres pelear por el ascenso no puedes regalar goles"]

Beccacece admite que su equipo necesita "competir mejor" y que el (4-0) ante el Burgos provocó "dolor" en el grupo, si bien precisa que el equipo debe crecer desde "la adversidad" para afrontar el partido de esta jornada ante el Levante.

El argentino defiende que el Elche debe mejorar en "jugadas puntuales y detalles", pero incide en que está en el camino correcto porque tiene una identidad, aunque admite que está costando "un poco más de tiempo" asumir el proceso.

El entrenador espera que su equipo afronte el derbi autonómico con "ilusión" y que se encuentre en su "mejor versión". "El partido supone un desafío grande porque nos enfrentamos a un rival de jerarquía y con un delantero en estado de gracia", añade el rosarino.

[Nico Fernández: "Me costó adaptarme al fútbol europeo"]

Beccacece imagina un Elche "decidido y convencido" para someter al Levante, si bien recordó que el rival tiene sus armas y un jugador que marca muchos goles", en referencia a Mohamed Bouldini. No adelantó si optará por sustituir a Edgar Badía, titular indiscutible en las últimas temporadas, ni descartó un posible cambio de sistema "porque vamos a jugar a favor de lo que creemos mejor en cada momento".

"Lo que me gusta es ganar, pero creo que para ganar hay que ser protagonista y tener el balón porque así eres el que toma las decisiones. Prefiero ganar dominando que sin patear el arco. Hay rivales que lo necesitan poco (el balón) y nosotros tenemos que mejorar en la contundencia", argumenta el técnico, que recupera a Mario Gaspar para un partido que puede marcar una tendencia.

Sigue los temas que te interesan