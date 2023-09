Nico Fernández: "Me costó adaptarme al fútbol europeo"

Una de las noticias agradables que ha dejado el primer mes de competición en el Elche es la consolidación de Nico Fernández Mercau como uno de los pilares del equipo de Sebastián Beccacece.

El centrocampista, uno de los jóvenes más prometedores de la inagotable cantera argentina, fue fichado el pasado para dominar el carril izquierdo, su hábitat natural, pero su entrenador le ha incrustado en la banda derecha, donde está logrando brillar por primera vez desde su llegada al Martínez Valero.

El pasado domingo, ante el Leganés, el bonaerense, de 23 años, escuchó por primera vez a la grada corear su nombre. "Me costó adaptarme al fútbol europeo", admite el exjugador de San Lorenzo, cuyo rendimiento ha crecido de forma exponencial si se compara con el de la pasada temporada.

[Nico Fernández (Elche): "No vengo a hacer olvidar a nadie, sino a jugar y a que se acuerden de mí"]

"Vine de Argentina y esto es Europa, el primer nivel. Fueron un montón de cambios y me costó. Ahora estoy más asentado y me siento a gusto aquí", asegura Nico Fernández, quien se siente "cómodo y a gusto" en cualquier posición del campo.

Nico Fernández admite sentirse esta temporada "cómodo" sobre el campo y asegura que no tiene preferencias entre la posición de lateral o interior.

"Voy a dar lo mejor de mí en la posición que me toque", promete el argentino, quien reconoce que en su primera temporada en España tuvo problemas de adaptación. "Soy polifuncional. No tengo problema en jugar de lateral, extremo o por la otra banda. Lo que me diga el míster", señala el argentino, aún con cierta timidez cuando le toca exponerse a los medios de comunicación.

Buen momento

El buen momento individual de Nico Fernández ha coincidido con la mejoría clasificatoria del Elche, que suma cuatro jornadas consecutivas sin perder en las que ha recolectado, además, ocho puntos. "Estamos bien ahora, siendo intensos y verticales. Estamos haciendo lo correcto. Sólo nos falta encontrarnos con el gol", explica el argentino, quien ve potencial más que suficiente en la plantilla para aspirar a lo máximo.

"Tenemos todas las armas posibles para lograr el objetivo", asegura en alusión al ascenso el centrocampista, quien confiesa que le ha sorprendido positivamente la Segunda División por su competitividad.

"No te puedes relajar y hay que estar al cien por cien para sacar los partidos", reflexiona el bonaerense, quien ha tenido palabras de elogio para su compatriota Nico Castro, con el que mantiene una química especial en el campo, y para Sergio León, del que indica que "tiene una ocasión y la manda a guardar", en referencia al acierto anotador del cordobés.

En relación con el próximo partido ante el Burgos, el centrocampista argentino ha destacado la fortaleza del conjunto castellano como local en su estadio, si bien tiene claro que el Elche tiene que hacer un buen trabajo "para traer los tres puntos a casa".

Sigue los temas que te interesan