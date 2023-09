Sergio León, del Elche: "Los goles son más por la ilusión de volver a casa que por una racha"

Un gol del delantero Sergio León ha permitido al Elche reencontrarse con la victoria y ha puesto fin a la buena dinámica del Leganés, que encaja su primera derrota a domicilio de la temporada.

El equipo ilicitano fue superior en la primera parte, en la que dominó y tuvo varias ocasiones claras de gol, pero el Leganés fue a más en el segundo tiempo y rondó en el empate con varias llegadas peligrosas.

El Elche saltó al campo decidido a someter al Leganés y con un fútbol dinámico y fluido comenzó a generar ocasiones ante la meta madrileña, si bien su ambición ofensiva también le dio espacios al rival para amenazar al contragolpe.

Sergio León, con un remate de cabeza picado, Nico Castro y Tete Morente estuvieron a punto de marcar para el Elche, mientras Fidel vio cómo el colegiado le anuló un tanto por fuera de juego.

En plena ofensiva ilicitana, Sergio León, que ya había rozado el gol en dos ocasiones, abrió el marcador tras una gran asistencia de Fidel que envió a la red con un sutil toque por encima del portero.

El Leganés, inferior en el juego, despertó del letargo ofensivo en el tiempo de descuento. El árbitro anuló a instancias del VAR un tanto a Nyom y poco después fue Miguel de la Fuente el que rozó el empate con un disparo de rosca al larguero.

En la segunda parte varió el guion del partido. El Leganés se instaló en el campo del Elche y tuvo el control del juego, comenzando a acumular ocasiones de gol, como un lanzamiento de falta de Raba que salió rozando el palo o un remate bajo palos de Chicco que no encontró portería.

El Elche perdió fuelle con el paso de los minutos y se replegó en su área para defender un resultado que corrió peligro en los últimos minutos, en los que el equipo madrileño, con todo su arsenal ofensivo sobre el campo, sembró el pánico en cada acción a balón parado.

Ficha técnica:

1 - Elche: Edgar Badía; Josan, Álex Martín (Diego González, min. 57), Bigas, Clerc; Tete Morente, Febas (Raúl Guti, min. 77), Nico Castro (Cristian Salvador, min. 57), Nico Fernández, Fidel (Óscar Plano, min. 77) y Sergio León (Mourad, min. 69).

0 - Leganés: Diego Conde; Nyom (Ureña, min. 80), Arambarri, Sergio González, Franquesa; Neyou, Chicco (Darío, min. 80), Luis Perea (Cissé, min. 62), Raba (Djouahra, min. 69), Diego García y Miguel (Lalo Aguilar, min. 80).

Gol: 1-0, min. 33. Sergio León.

Árbitro: López Toca (Comité cántabro). Mostró tarjeta amarilla al entrenador Sebastián Beccacece y a Fidel, Cristian Salvador, Edgar Badía y Josan por el Elche, y a Raba, Diego García y Sergio González por el Leganés.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio Martínez Valero ante 16.154 espectadores. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Marruecos, de las inundaciones de Libia y por la muerte del periodista Pepe Domingo Castaños.

Ganar sufriendo también es "bonito"

El delantero del Elche, Sergio León, aseguró que sus goles con el equipo ilicitano no son tanto como consecuencia de una racha como de la ilusión por volver a jugar en el equipo que considera como su “casa”.

El cordobés, que llegó en los últimos días del mercado, ya ha anotado dos tantos con el Elche en solo tres partidos.

“He venido con mucha ilusión y con ganas de aportar goles y experiencia”, comentó el jugador, quien agradeció el apoyo que está recibiendo por parte de la afición ilicitana.

“Sabía que me querían pero no que era algo tan masivo. Tenía buen feeling con la ciudad y el club, pero tampoco me esperaba tanto. Han sido ocho o nueve años fuera del Elche y cuando te recuerdan así es porque algo bueno has hecho”, argumentó el delantero, máximo realizador de Segunda en su anterior etapa en la entidad.

“Cada partido que juego lo hago con la misma ilusión para intentar devolver todo el cariño que me están dando a mí”, señaló el delantero.

Sergio León, autor del gol del triunfo ante el Leganés, valoró que el Elche ya suma cuatro jornadas sin perder y afirmó que ganar sufriendo “también es bonito”.

“Estamos sufriendo en los últimos partidos, pero ese es el camino”, comentó el atacante, quien indicó que el Elche se merecía ganar ya tras dos encuentros en los que tuvo que conformarse con el empate al jugar en inferioridad numérica.

“Da igual el juego, bonito o feo, sufriendo o no. Ganar los tres puntos te da confianza para empezar la semana con la máxima ilusión”, dijo Sergio León, quien añadió que el objetivo del equipo ya es buscar los tres puntos en su visita al Burgos.

