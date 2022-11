"Estoy hundido" y "así es imposible", el derrumbe de los jugadores de un Elche en caída libre

Los jugadores del Elche, Edgar Badía y Josan Ferrández, han coincidido esta tarde al afirmar tras la derrota de su equipo en Valladolid (2-1), que están hundidos y sin confianza para revertir la actual situación deportiva.

El Elche es colista de la competición con solo cuatro puntos y es el único equipo de la categoría que aún no ha logrado ganar ni un partido esta temporada, como recoge Efe. Una grave situación a pesar de que hace cinco encuentros que cambió de entrenador al despedir a Francisco Rodríguez y colocar a Jorge Almirón.

"Estamos hundidos, no ganamos partidos y necesitamos una victoria para hacer ese clic", ha dicho a los micrófonos de Dazn el portero Edgar Badía, quien ha restado importancia a su gran actuación al no poder impedir los dos goles de Javi Sánchez y Roque Mesa.

[El Real Valladolid se alza con la victoria en casa]

"Si estamos encajando tanto es porque tendré cosas que mejorar", ha reconocido el portero catalán, quien ha admitido que le cuesta pensar en positivo. "Ahora estoy hundido, pero mañana habrá que levantarse, entrenar y tenemos dos días para recuperar y jugar contra el Girona", ha explicado el barcelonés. Este ha asegurado tener la confianza en que se puede remontar el vuelo en cuanto se gane un partido.

Badía ha confiado en que el parón le siente bien al Elche porque "a peor" no pueden ir. "No hemos ganado un partido y hay que intentar irnos con una victoria ante el Girona para volver con la mente nueva y hacer veinticuatro partidos fantásticos para salvarnos", ha concluido.

Corregir errores

Si la visión de Badía es negativa, no lo es menos la de su compañero Josan. Tras finalizar el partido y acumular una nueva derrota, este ha abogado por "trabajar y corregir" los errores que han llevado al Elche a esta situación y ha señalado que es evidente "que el equipo no está bien ni con confianza".

"El equipo no juega bien y no consigue generar. Salvo en mi ocasión, no hemos tirado a puerta y así es imposible", ha lamentado el centrocampista de Crevillente en Dazn.

Josan espera ganar el próximo partido ante el Girona "para que no se nos vayan más los de arriba" y así llegar al parón de la competición "con buenas sensaciones y más fuerza".

[El Elche prescinde de Pacheta, el responsable del ascenso a Primera]

La Liga ha vuelto a cruzar los caminos del Elche y José Rojo Pacheta. El que fuera entrenador de los franjiverdes e ídolo de su afición al conseguir el ascenso a Primera ha dirigido a los pucelanos en esta victoria con la que se complica aún más la deseada permanencia en Primera, en el año del centenario del equipo.

Sigue los temas que te interesan