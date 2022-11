Nacho Vidal, enlace en la gestión de los almacenes del mayor alijo de marihuana del mundo

El mayor alijo de marihuana envasada incautado en el mundo se ha descubierto en Valencia. La operación Jardines de la Guardia Civil, que continúa sus investigaciones, señala la Comunidad como el centro neurálgico de esta red que distribuía la droga a cuatro países europeos desde dos almacenes. En uno de ellos, en la pequeña localidad de Quatretonda, el actor Nacho Vidal intervino como enlace de este entramado investigado con veinte detenidos.

La presencia de Vidal era habitual en este municipio de 2.400 habitantes, según fuentes municipales. Allí se le podía ver tranquilamente en las cafeterías durante sus visitas al almacén en el año 2021. A tan solo una hora en coche de la capital valenciana, donde se encontraba la otra nave, en ella se envasaban al vacío los cogollos y se preparaban para obtener otros productos derivados.

Y precisamente del proceso de manipulación de la marihuana se extrae una de las claves de la relación de Ignacio Jordà con esta red, como indican las fuentes municipales sobre el conocido por todo el mundo bajo el seudónimo de Nacho Vidal. La nave instalada en Quatretonda se halla dentro del casco urbano y tenía el permiso para operar como parte de una empresa dedicada al cáñamo industrial. La investigación de la Guardia Civil explica que en lugar de ello se centraba en la preparación de la droga con que nutrían la demanda de Suiza, Holanda, Alemania y Bélgica.

[El actor porno Nacho Vidal, procesado por la muerte del fotógrafo Abad con el rito del sapo bufo]

Las sofisticadas máquinas que operaban en aquella nave, dedicadas entre otras cosas a extraer el polen de los cogollos según fuentes de la investigación, no impedían que el característico olor de la marihuana se escapara e inundara los alrededores. Un olor muy intenso que era muy persistente, tanto que los vecinos se quejaban constantemente de los problemas que les suponía. Entre ellos, desde el malestar físico hasta la preocupación porque la ropa se quedara con ese aroma.

Las protestas continuas a las autoridades obligaron a que el Ayuntamiento tuviera que mediar con la empresa que había pedido el permiso para operar con cáñamo industrial y que ofreciera una solución. En una reunión celebrada en el consistorio, como indican fuentes municipales, el actor Nacho Vidal participó para explicar los planes que tenía la empresa para resolver ese problema.

El encuentro, se habría celebrado a finales de 2020 o principios de 2021. Y en él, Jordà acudió acompañado de dos de los socios de la red. Jordà no aparecía en aquel momento en ninguno de los papeles que se habían presentado para pedir los permisos de instalación. Tampoco aparece en la actualidad en la lista de los detenidos por la Guardia Civil. Aun así, su presencia en la reunión no sorprendió porque se le había visto acudiendo tranquilamente a la mencionada nave.

[La serie 'biopic' del actor porno Nacho Vidal ya tiene fecha de estreno en Lionsgate+]

En aquella reunión, el conocido actor se mostró afable y simpático durante la negociación sobre los problemas que representaba para el vecindario las instalaciones de la empresa. De hecho, a la conclusión de la misma se llegó a un acuerdo para la resolución de los olores. El Ayuntamiento tuvo la palabra de que el problema desaparecería porque ya no se secaría el "cáñamo" en la nave.

Este punto señala otro aspecto inédito de la investigación desarrollada por la Guardia Civil que hasta ahora establecía el secado de las plantas de marihuana como un proceso que se había desarrollado directamente en los invernaderos de Almagro. Tras la reunión en Quatretonda, se cambió la forma de trabajar y el almacén se centró en procesos como el envasado al vacío que generaban menos escapes de olores. Como indican las fuentes municipales, este 2022 aunque se seguía percibiendo el aroma, ya no era de la misma intensidad.

Este mismo año se dejó de ver con asiduidad al intérprete por las calles de Quatretonda. Desde marzo ya no hay señales de que estuviera en contacto del mismo modo que lo había estado hasta entonces. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el intérprete, pero este no ha respondido al respecto. Las fuentes de la investigación señalan que el proceso de investigación de todo el material intervenido, más allá de las 32 toneladas del alijo, aún está en marcha y no se descartan nuevas acciones. De momento, los veinte detenidos en cuatro provincias están en libertad.

Sigue los temas que te interesan