Enric Mas regresa a Alicante tras coronarse ganador de la Vuelta a España

Enric Mas celebrando la victoria en la etapa de la Vuelta a España entre Villajoyosa y el Alto de Aitana. La Vuelta a España

Enric Mas vuelve a su tierra prometida. El ciclista balear regresa a la provincia en la que dio el salto definitivo hacia la conquista de la Vuelta a España para disputar el Criterium Internacional y el Gran Fondo La Nucía, que se celebrarán los próximos 17 y 18 de octubre.

Mas estrenó el maillot rojo en la salida de Villajoyosa después de la caída de Tadej Pogacar y lo defendió al día siguiente de la mejor forma posible. El 30 de agosto, el corredor del Movistar se impuso en Aitana y reforzó un liderato que ya no hizo más que crecer hasta la etapa final de Granada este pasado domingo.

Mas, segundo en la Vuelta en 2018, 2021 y 2022 y tercero en 2024, consiguió así el triunfo más importante de su carrera.

Ahora regresará a Alicante apenas unas semanas después para participar en una cita que reunirá a profesionales y aficionados. El corredor balear del Movistar competirá en el Criterium Internacional del sábado 17 y en el Gran Fondo del domingo 18, donde los participantes podrán compartir carretera con el ganador de la Vuelta.

"Estamos muy orgullosos. Tener al último ganador de la Vuelta y a uno de los mejores ciclistas de la actualidad es algo excepcional, pero lo más especial es que los competidores del Gran Fondo podrán compartir carretera junto a él. Es una oportunidad única para cualquier aficionado", afirma Javier Castellar, organizador del Criterium y el Gran Fondo.

Mas no será el único vencedor de la ronda española presente en La Nucía. También participará Pedro Delgado, exganador de dos Vueltas a España y un Tour, mientras que Paula Blasi, reciente ganadora de la Vuelta femenina, formará parte del Criterium y del Gran Fondo. También estará Dori Ruano, campeona del mundo de ciclismo en pista.

El Criterium Internacional contará con cuatro pruebas: eliminación, puntuación, 'Meta contra meta' y el tradicional 'Duelo'. En esta última, Ruano se enfrentará por primera vez a la patinadora profesional Sara Cabrera Casino.

El domingo será el turno del Gran Fondo La Nucía, que este año incorpora una segunda distancia. La prueba larga tendrá 132 kilómetros y 2.275 metros de desnivel positivo, con salida en La Nucía, mientras que la nueva modalidad media contará con 71 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel, con salida desde Gorga.

Las dos distancias forman parte de las UCI Gran Fondo World Series y son puntuables para el campeonato del mundo de 2027, que se disputará en Francia. Las inscripciones continúan abiertas.