Un Mundial, una final de Copa y cinco ascensos a Primera en 50 años del Martínez Valero

El Martínez Valero cumple este 8 de septiembre 50 años como escenario de algunos de los grandes acontecimientos de la historia del fútbol en la provincia de Alicante, entre ellos tres partidos del Mundial de 1982, la final de la Copa del Rey de 2003 y cinco ascensos del Elche a Primera desde su inauguración.

Con capacidad para 31.388 espectadores, el recinto ilicitano abrió sus puertas en 1976 con un partido entre el Elche y la selección de México que terminó con empate a tres goles, recuerda EFE.

Finarolli, autor del primer gol en el estadio, Roberto Orellana y Gómez Voglino marcaron los tantos del conjunto ilicitano en aquella noche que abrió una nueva etapa para el club.

El estadio fue proyectado por el arquitecto alicantino Juan Boix Matarredona y nació con el nombre de Nuevo Estadio. En 1988 pasó a denominarse Martínez Valero en homenaje al que fuera histórico presidente del club, Manuel Martínez Valero.

Apenas seis años después de su inauguración, el estadio vivió el acontecimiento que lo situó definitivamente en el mapa del fútbol mundial. El Martínez Valero fue una de las sedes del Mundial de España 1982 y acogió tres partidos de la primera fase.

Hungría y El Salvador protagonizaron el encuentro más recordado, un 10-1 que todavía representa la mayor goleada en la historia de los Mundiales.

La selección española ha disputado siete partidos en el estadio y ha ganado todos. El primero fue en 1986 ante Bélgica y después llegaron los encuentros frente a Macedonia, Ucrania, Egipto, Italia, Croacia y Georgia.

De todos ellos destaca el amistoso ante Italia de 2008, cuando España derrotó por 1-0 a la entonces campeona del mundo con un gol de David Villa.

Diez años después, en septiembre de 2018, la selección goleó 6-0 a Croacia, subcampeona del mundo, en el estreno de España en la Liga de Naciones con Luis Enrique en el banquillo.

El último encuentro de España Martínez Valero se disputó en octubre de 2025, cuando España derrotó por 2-0 a Georgia en un partido de clasificación para el Mundial 2026.

De Cristiano a Messi

Por el césped ilicitano han pasado algunas de las grandes figuras del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo marcó dos goles en la victoria del Madrid ante el Elche en 2013, mientras que Ronaldinho debutó en España con el Barcelona en el Trofeo Festa d'Elx de 2003.

Lionel Messi también visitó el Martínez Valero con el Barcelona, con el que marcó dos goles en la victoria por 0-6 de 2015. La última presencia de Messi en el recinto tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando el Martínez Valero acogió un entrenamiento abierto de la selección, vigente campeona del mundo.

El estadio ha estado igualmente ligado a los grandes momentos de la historia reciente del Elche. Desde su inauguración, el conjunto ilicitano ha conseguido cinco ascensos a Primera. En 1984 y 1988, el Martínez Valero fue escenario de las celebraciones, ya que los tres últimos se certificaron como visitante.

Otra de las grandes citas celebradas en el estadio fue la final de la Copa de 2003, en la que el Mallorca derrotó por 3-0 al Recreativo de Huelva con dos goles de Samuel Eto'o y uno de Pandiani.

El Martínez Valero también ha acogido encuentros de Segunda y Segunda B, partidos del filial y del equipo femenino del Elche e incluso fue utilizado como casa provisional por el Hércules, el eterno rival, en la última jornada de la temporada 1994-95 de Segunda.

El fútbol tampoco ha sido su única actividad. El recinto ilicitano ha acogido partidos internacionales de rugby, conciertos y otros acontecimientos multitudinarios que han convertido sus gradas en punto de encuentro para varias generaciones de ilicitanos.

A lo largo de sus 50 años, el estadio ha experimentado distintas actuaciones para adaptarse a las necesidades de cada época. Tras el ascenso del Elche a Primera en 2013 se acometió una importante remodelación de accesos, vestuarios, oficinas, graderío y otras zonas del recinto.

El estadio afronta ahora un nuevo proceso de modernización impulsado por la propiedad del club, con actuaciones que incluyen la renovación de la iluminación, cambio de butacas, el pintado del interior y la modernización de la fachada.

En lo que se refiere al terreno de juego, sus dimensiones, según LaLiga, son de 108x70 lo convierten en el más grande de España.

Tras medio siglo de vida, el Martínez Valero sigue luciendo como el primer día y se mantiene como el mayor recinto deportivo de la provincia de Alicante, además de testigo directo de una nueva etapa dorada del Elche en el fútbol español.