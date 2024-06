Sandra Paños, "orgullosa y feliz" de dar nombre al campo de Alicante donde comenzó a jugar

Sandra Paños, exguardameta internacional del Barcelona, se mostró este lunes "orgullosa y feliz" de dar nombre al campo de fútbol en el que se inició como jugadora en Alicante durante un acto que ha contado con más de 200 personas, en su mayoría jóvenes futbolistas de su primer equipo, el Sporting Plaza de Argel.



"Es un día muy especial para mí porque fue el último campo en el que entrené antes de irme de Alicante", dijo la alicantina, quien calificó como "increíble" este reconocimiento después de tantos años lejos de la ciudad.



"De este campo salí, con 17 años, en busca de sueños que parecían increíbles, pero los he cumplido. Me fui como una niña y regreso como una mujer", comentó emocionada la portera, quien ha estado acompañada en el acto por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el edil de Deportes, Toni Gallego, y varios miembros de la corporación municipal y antiguos dirigentes de su club, informa Efe.

"He podido ganar tres Champions, jugado ante equipos históricos, en campos con 91.000 espectadores y representar a mi país en Mundiales y Europeos, pero echo la vista atrás aquí lo que veo son los entrenamientos y los viajes en autobús para jugar torneos. No puedo estar más feliz por haber disfrutado tanto", afirmó la alicantina.



Paños agradeció a Jesús Cañizares, histórico presidente y entrenador del Plaza de Argel, su apuesta desde siempre por el fútbol femenino y recordó que se fue de Alicante "triste por dejar atrás a las amigas, al club y a la ciudad".



"Pero gracias a esa decisión de seguir creciendo he podido formar parte de un grupo de jugadoras que hemos roto el paradigma social. Nos hemos empoderado para darle a las niñas nuevos referentes", añadió la portera, quien pidió al alcalde que el campo que a partir de hoy lleva su nombre sirva para seguir promocionando "el deporte femenino".



La jugadora ha sido obsequiada por su antiguo club con una foto de su etapa infantil y, posteriormente, ha descubierto una inmensa imagen suya, durante una celebración con el Barcelona, que presidirá el campo Sandra Paños-Divina Pastora junto a una leyenda con todos los títulos conquistados.



El alcalde de Alicante ha calificado a la portera como "un referente y un gran ejemplo para el deporte alicantino y para todos los niños y niñas que sueñan con jugar al fútbol de manera profesional".



"Su carrera está llena de éxitos, de superación y de títulos y supone un orgullo que esta alicantina haya llevado el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo con los valores del deporte por bandera. Con su nombre esta instalación cobra una dimensión nacional e internacional", añadió.



Sandra Paños ha conquistado cinco ligas de Primera División Femenina, seis Copas de la Reina, cuatro Supercopas de España y tres Champions League con el Barcelona, siendo la portera con más partidos y títulos de la entidad.



Además, ganó cuatro trofeos Zamora a la portera menos goleada de la competición liguera. También ha sido guardameta de la Selección Española en diversas categorías hasta alcanzar la absoluta en 2011 y ha participado en el Mundial de Francia de 2019, lo que la convierte en la jugadora alicantina más laureada de la historia.