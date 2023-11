Así se prepara el equipo paralímpico de atletismo de Alicante para París 2024: "Vamos a por el oro"

Mientras los periodistas se apresuran para poner por escrito los datos de las inscripciones y las características del Club de Atletismo de Alicante que dirrige Sergio Berbegal, Ana Fernández, 8 años, solo piensa en correr: "Quiero dar lo mejor de mí y ser la estrella del equipo".

Ana, quien ha sido diagnosticada de una discapacidad de categoría T12 (Nistagmus y Fotofobia), ha ganado dos medallas en campeonatos de España este año y es una de los 18 atletas que forman parte del equipo paralímpico del Club de Atletismo de Alicante. Sergio Begeral, presidente del club, lleva 21 años entrenando y 10 años siendo el entrenador del equipo paralímpico de la provincia de Alicante, que cuenta con más de 25 atletas con algún tipo de discapacidad, 18 de ellos entrenando para competir. Cerca de 300 personas de un rango de edad de 3 a 75 años forman parte del club, del cual Berbegal destaca el "gran potencial" de sus atletas paralímpicos.

Entre sus atletas más jóvenes figura Erik Castillo, 8 años, que, además de su gran pasión por la música y los idiomas, entrena todos los miércoles y viernes para "saltar y correr". Erik ha sido diagnosticado de ceguera y autismo y es el primer atleta de la sección de autistas del proyecto "Medalla en París". Ana, por su parte, y además de afirmar ser "la estrella del grupo", recalca que correr es para ella su actividad favorita y que le gustaría "ser maestra de mayor" y poder compaginar el atletismo con esta profesión: "Quiero ser maestra de todo y no parar de correr nunca".

Erik Castillo, atleta Sub12, junto a su padre Daniel.

Sergio Berbegal también destaca el perfil de cuatro de sus atletas que aspiran a competir en los próximos Juegos Olimpicos de París en 2024. Irene Cerdá, de 15 años, padece una ceguera total T11 y participa en la categoría 'Sub16', en la cual detiene el récord de España de salto de longitud. Por otra parte, Iván Cano lleva 10 años practicando atletismo en la categoría 'Absoluto' y padece una discapacidad de T13 (Nistagmus y Fotofobia). Ganó la medalla de plata en los juegos paralímpicos de Tokio 2020.

Joan Sirera, con una discapacidad T13, también es uno de los fichajes del club para los próximos JO. Con el título de campeón de Europa y España en salto de longitud, aspira a competir en París en la categoría 'Sub23'. Por último, el entrenador también destaca las altas capacidades de Arturo Martinez, quien padece una discapacidad T12 (ceguera parcial) y detiene el título de campeón de España de 100 metros en la categoría 'Absoluto'. "Vamos a por el oro", con este entusiasmo habla el entrenador de su equipo de cara París 2024.

Un equipo de atletas paralímpicos, ahora bautizado "Medalla en París" que no sería posible desarrollar si no fuese por el apoyo de Finetwork. La compañía española de fibra y móvil ofrece apoyo al proyecto para lograr visibilizar y apoyar a los deportistas paralímpicos del Club de Atletismo Alicante con vistas a las Juegos Olímpicos de París 2024. "Estos atletas deben convivir con dificultades y factores que las personas que no padecemos ningún tipo de discapacidad, damos por hecho", apunta el presidente del club.

Ana Fernández, atleta Sub10 del Club de Atletismo de Alicante.

"Finetwork Medalla en París" trabaja junto a más de 17 atletas con discapacidad visuales, y circunstancias personales difíciles y limitantes, con el objetivo de ayudarles a dar lo mejor de sí mismos y mejorar sus marcas. El proyecto, que lleva en marcha desde 2013, pone el foco en que los atletas puedan acceder a todo lo necesario para tener los mejores resultados en 2023 y 2024 en su preparación para los Juegos.

Además, el Club de Atletismo Alicante acaba de estrenar un nuevo grupo dedicado a atletas con autismo. Gracias a esta nueva área, los deportistas con autismo también podrán acceder a entrenamientos completamente personalizados para alcanzar sus objetivos.

