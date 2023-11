Ariadna Ródenas: “En la bici se sufre pero conoces sitios tan espectaculares que merece la pena”

Sin apenas tiempo para descansar, Ariadna Ródenas (Elche, 1987) ya está de nuevo de viaje, ahora con rumbo a Centroamérica, donde le espera 'La Ruta de los Conquistadores', una nueva prueba de ciclismo por etapas de máxima dificultad. Acaba de lograr nueva victoria en la Titan Desert Arabia Saudí, pero la campeona ilicitana de BTT no tiene tiempo para celebraciones y ya ha marcado un nuevo objetivo en su hoja de ruta.

Lleva apenas 10 años rodando en bicicleta y tres compitiendo en pruebas de extrema dureza, pero ya se ha convertido en una referencia a nivel nacional. Su nuevo título en el desierto llegó con una autoridad casi insultante. Ganó tres de las cuatro etapas tras dejar fuera de combate a su gran rival, la neerlandesa Tessa Kortekaas, a la que noqueó en la segunda jornada. "No ha sido nada fácil, he rodado mucho tiempo sola y ha sido un triunfo con mucho desgaste", afirma la ciclista ilicitana del equipo Mondraker.

"El primer día llegamos las dos juntas a la meta y nos jugamos la victoria al sprint, pero en la segunda etapa puede abrir hueco y marcharme. Ella posteriormente se retiró", recuerda Ródenas, quien suma este triunfo en su palmarés a la Titan de Marruecos 2021 y Arabia 2022.

La ilicitana, que siempre sintió atracción por los recorridos extremos y los paisajes exóticos, ha logrado acostumbrar su cuerpo a la exigencia de la competición de forma casi natural. La mayoría de sus entrenamientos tienen lugar en la misma provincia de Alicante, en lugares como la playa de Arenales "porque es vital adquirir una carencia alta de pedaleo en la arena para no quedarte clavada".

"Mi cuerpo ya se ha acostumbrado a los cambios bruscos. Aquí también tenemos calor, barrancos, como el Del Grifo, y sitios en los que se puede entrenar", detalla la ilicitana, quien concede un mérito especial al triunfo de este año al señalar que los recorridos eran "completamente nuevos y por descubrir".

"El año pasado fuimos cerca de la costa y este por el interior", apunta Ariadna, quien admite que hay que ser fuerte mentalmente durante la competición para superar los momentos complicados, si bien recuerda que siempre intenta "disfrutar" de las pruebas. "Hacemos lo que nos gusta, conocemos personas, sitios, visitamos lugares espectaculares… Este año pasamos por lugares por los que nunca antes nadie lo había hecho. Y eso es impactante. Claro que hay momentos malos y que se sufre, pero merece la pena. Valoras dónde estás", argumenta la campeona.

La ilicitana, que se sintió "completamente segura" durante toda la prueba en Arabia, admite que la adrenalina de la competición no le deja disfrutar al cien por cien de todo lo que le rodea. "Trato de empaparme del entorno, pero es verdad que hay cosas que se me escapan, Y me da rabia. La gente que compite en parejas, por ejemplo, va más relajada y luego te comenta si has visto esto o lo otro, pero a mí se me escapan algunas de esas cosas", confiesa.

América

Con la paliza aún en el cuerpo, la ilicitana ha partido con destino a Costa Rica, donde le espera una nueva aventura del 30 de noviembre al 2 de diciembre. En esta ocasión, la ciclista participará en una competición que atraviesa el país desde el Caribe al Pacífico, cruzando la jungla y ascendiendo incluso un volcán. "Es una prueba bastante dura, en la que la principal dificultad será el clima. Por eso me voy unos días antes, para aclimatarme. Además, como consecuencia del barro hay muchas zonas que serán de portear la bici", explica Ariadna Ródenas.

Tras La Ruta de las Conquistadores, la ilicitana aprovechará su estancia en Costa Rica para descansar unos días y cargar las pilas para la próxima temporada, en la que volverá a abordar todos los retos exigentes que se crucen en su camino. "Las pruebas por etapas desgastan bastante, pero tampoco llevo tanto tiempo compitiendo como para estar quemada", concluye.

Tras probar las carreras a pie, los duatlones y los ultramaratones, la ilicitana, que también ha disputado la Cap Epic sudafricana, no descarta probar otros deportes en el futuro. Siempre en busca de nuevos desafíos y de explorar sus propios límites.

