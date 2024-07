'Sacha a Nova York', la serie de À Punt en la que un alicantino desafía a los mejores jugadores de pilota del mundo

Sacha Kruithof, joven pilotari de ascendencia holandesa nacido en Orba (Alicante), ha pasado de ser campeón europeo sub 15 a convertirse en una figura destacada del deporte mundial y a llevar la pilota valenciana desde los trinquetes valencianos hasta los parques de Nueva York, donde hay miles de jugadores y frontones. Su historia ha sido recogida por las cámaras de À Punt en la serie documental Sacha a Nova York, que estrenará su primer episodio mañana 4 de julio a las 22:45.

El preestreno de la serie tuvo lugar anoche en los cines Lys de Valencia, reuniendo a cerca de 200 personalidades destacadas del ámbito deportivo, audiovisual y social valenciano. Entre los asistentes se encontraban figuras como Victoria Díez, campeona individual de raspall, y David Sarasol, director del Museo de la Pilota, así como autoridades como Maria Fuster del IVC, Vicente J. Mompó de la Diputación de Valencia, y Alfred Costa, director general de À Punt.

Dirigida por Àlex Martínez Orts, la première de Sacha a Nova York destacó como un evento de apoyo institucional al deporte autonómico, al mismo tiempo que planteaba reivindicaciones importantes.

"Sorprendentemente en Nueva York se puede jugar gratis a pilota en todos los parques de la ciudad, es un deporte que está presente en la calle. Si se construyeran aquí canchas en zonas públicas, además de los trinquetes y frontones municipales, nuestro deporte se practicaría más", señaló anoche el protagonista de la serie, Sacha Kruithof.

Alfred Costa, director general de À Punt, elogió la serie por su calidad de producción y su alcance internacional, subrayando que "Sacha a Nova York no tiene nada que envidiar a las series de las grandes plataformas de streaming".

Con un formato que combina documental, reality deportivo y ficción, Sacha a Nova York es una apuesta de À Punt para proyectar globalmente la tradición y la innovación de la pilota valenciana. Los espectadores podrán seguir los jueves los cuatro capítulos de esta primera temporada, dirigidos por el prestigioso director de fotografía valenciano Nacho Toledo.

Primera entrega

El primer episodio, titulado 'No he vingut a fer turisme', se centra en la llegada de Sacha a Nueva York y su desafío contra Tywan Cook, el mejor jugador internacional de pilota one wall. Acompañado de su mentor, William Polanco, Sacha enfrenta un reto que marcará el inicio de una serie que promete emociones fuertes y una visión contemporánea del deporte valenciano.

A sus 17, Sacha ya se coronaba como campeón del mundo sub 19 y ha representado a la selección valenciana absoluta, ganando también el campeonato mundial. Su pasión por la pilota lo ha llevado a recorrer el mundo, explorando nuevas modalidades del deporte.