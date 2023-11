Felipe Orts: “Competir con Van der Poel y Van Aert te aleja del podio, pero es un espectáculo”

Quedan justo dos meses para que Benidorm se convierta, por segundo año consecutivo, en la capital mundial del ciclocross. Esta especialidad ciclista, que combina recorridos por campos, arena, agua, barro y obstáculos, ha calado en la provincia de Alicante gracias a la figura de Felipe Orts (Villajoyosa, 1995). El pentacampeón de España ya es miembro por derecho de la nobleza de una disciplina que hasta su aparición era patrimonio exclusivo de belgas, neerlandeses, británicos y franceses.

Orts acaba de completar un mes de noviembre espectacular. El jonense se ha convertido en el primer español que logra subir al podio en la tercera posición en el Superprestige de Niel, una de las pruebas de mayor prestigio y sólo un escalón por debajo de la Copa del Mundo. Este fin se semana se quedó a un paso del cajón en Merksplas al quedar cuarto.

Estos éxitos se unen a los logrados en las primeras competiciones de la Copa del Mundo. Orts logró finalizar en Maasmechelen (Bélgica) quinto, el mejor resultado de la historia para un ciclista español en el gran torneo del ciclocross mundial.

"Estoy contento, me están saliendo unas carreras muy buenas", afirma el ciclista, quien a sus 28 años admite que ve cada vez un poquito más cerca el pódium. El vilero tiene marcado en su calendario el 21 de enero, fecha en la que la Copa del Mundo llegará a casa. "Es un lujo tener una competición de este nivel aquí. Hace unos años, Alicante quedaba lo más lejos posible del mundo del ciclocross, pero esta prueba nos da una visibilidad tremenda y será un gran espectáculo", afirma.

"El año pasado no me lo creía, iba como flotando. Fue de las mejores carreras que recuerdo, pero no sólo yo, sino todos los corredores lo comentaban. Quedaron sorprendidos de las ganas de ciclocross que había en las gradas y de cómo empujaban", recuerda el campeón español.

La 'Bestia' Van der Poel, doble campeón del Mundo de ciclocross y ruta y ganador del pasado año en Benidorm, ya ha confirmado su presencia, mientras Van Aert, el titán belga, se lo piensa.

"Es una buena noticia que vengan. Cualquier carrera en la que participen los dos trasciende de lo que es el ciclismo y el deporte y se convierte en un acontecimiento social porque son dos campeones con una rivalidad deportiva enorme", explica el vilero.

En este sentido, Orts asume que la participación de los colosos flamencos reduce considerablemente las opciones de podio del resto de los mortales, algo que acepta con agrado por el bien de su deporte.

"Ellos han logrado que este deporte llegue a más gente. Los demás ciclistas lo pagamos, porque vamos por detrás de ellos y tenemos más complicado el podio, ya que en teoría sólo queda una plaza libre, pero es todo un espectáculo verlos competir. En cualquier prueba que disputen, siempre van a ser los favoritos", argumenta Orts, quien ve en estos momentos al neerlandés "un poco mejor" que el belga.

Equipo propio

Hace dos meses, el campeón de España anunció la creación de su propio equipo, el FORST TEAM, para competir en las disciplinas de ciclocross, mountain bike y gravel a partir del próximo enero. El vilero comenzará una nueva era, desligado ya de Burgos-BH, para intentar acercarse un poco más a la élite con toda una nueva estructura puesta a su disposición.

"La carretera me ayudó a evolucionar en su momento y ahora pienso que la bicicleta de montaña me puede mejorar en otros aspectos, como el físico", explica. Su proyecto tiene como único objetivo crear un ecosistema en el que Orts pueda preparar en las mejores condiciones todas las competiciones, aunque no descarta a largo plazo convertirse en una plataforma para ayudar a las jóvenes promesas de la zona.

Por último, Orts, recientemente elegido mejor deportista de la provincia de Alicante durante el curso 2022, afirmó que el galardón le llena de "orgullo". "Es una satisfacción muy diferente a la de un buen resultado en una prueba deportiva. Este premio supone un reconocimiento social e institucional. Lo decide gente del mundo del deporte que sabe y valora los méritos de cada uno. También es una forma de reconocer a un deporte que hasta hace poco apenas generaba interés", sentencia.

