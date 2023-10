El Intercity deja escapar los primeros puntos como local y el Alcoyano despierta en Murcia

Jornada de empates con sabor muy diferente para los dos equipos alicantinos que militan en el grupo 2 de Primera Federación. El Intercity cedió sus primeros puntos como local del curso al igualar ante el filial del Atlético de Madrid en el Antonio Solana (0-0), mientras el Deportivo Alcoyano quebró su dinámica negativa con un empate en el siempre complicado estadio del Real Murcia (0-0), si bien no le vale para salir de la zona de descenso.

El Intercity, tras la nueva decepción a domicilio la pasada jornada en Granada, necesitaba sumar los tres puntos como local para alejarse del descenso, del que se mantiene a dos puntos. El encuentro estuvo marcado por la sobriedad defensiva de ambos equipos, que apenas concedieron ocasiones de gol.

Tras una primera mitad plana y sin apenas acciones de peligro, el encuentro se abrió tras el descanso. La primera opción de gol para los alicantinos llegó por medio de Soldevila, pero el delantero catalán no pudo superar al portero del filial. Poco después lo volvió a intentar de cabeza, pero su remate no encontró portería. La gran ocasión para el Intercity llegó a un cuarto de hora del final, pero el remate de Nsué, en racha goleadora en este inicio del campeonato, no encontró en esta ocasión la red.

Con el paso de los minutos pesó más el miedo a perder y ambos conjuntos acabaron por dar por bueno un punto que le sirve para mantenerse alejados del descenso. La próxima jornada, el equipo de Alejandro Sandroni visitará al Melilla, segundo clasificado, en busca de sus primeros puntos a domicilio.

El Alcoyano, por su parte, llegaba muy exigido al partido y en zona de descenso tras haber enlazado cinco derrotas consecutivas. El conjunto blanquiazul supo jugar con la necesidad de su rival, también en horas bajas, para plantear un partido inteligente que le permitió dominar el juego y las sensaciones, sobre todo en la primera mitad.

El conjunto de Vicente Parras se sintió muy cómodo ante un rival silbado por su propia afición y disfrutó de las mejores ocasiones de gol. La victoria pudo llegar en la última acción del partido, pero el remate de Primi fue despejado sobre la misma raya el gol. Antes, Agüero, en dos ocasiones, y Nieto también habían rozado el tanto. La próxima jornada, el Alcoyano intentará darle continuidad al punto ante el Recreativo Granada, de nuevo a domicilio.

Colíder de nuevo

Un gol de Roger Colomina a la media hora de juego permitió al Hércules superar al pegajoso Andratx y sumar tres puntos que permiten a los alicantinos recuperar la senda del triunfo y, además, atrapar al Lleida en la cima de la clasificación. Ambos equipos comparten ahora la primera plaza tras la derrota ilerdense este domingo en Manresa.

El conjunto alicantino no cuajó su mejor partido coral, pero sacó adelante un resultado que se puso peligroso en la segunda parte, cuando el conjunto balear, sin nada que perder, acosó el área del Hércules en busca del gol del empate. La defensa y, una vez más, el portero Carlos Abad fueron decisivos para proteger los puntos.

La próxima jornada el Hércules regresará a las Islas Baleares para medirse ante el Peña Independiente, otro rival con un campo de césped sintético ante el que no existen precedentes de enfrentamientos directos.

