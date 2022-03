Kiko Lacasa: “Empezamos a pensar que podemos ser campeones”

"Ya caerá, ya caerá, pero no caemos". Son palabras de Kiko Lacasa, director deportivo de La Nucía en alusión al rendimiento de su equipo durante la presente temporada. El conjunto nuciero partía como uno de los aspirantes a la promoción de ascenso, pero su regularidad le ha llevado a ser el equipo que más veces ha ocupado la primera plaza durante el campeonato. Lejos de acusar el desgaste o la presión, el grupo que dirige César Ferrando, a siete jornadas del final, va a más y ya es el gran candidato al campeonato y a la única plaza de ascenso directo.

Sin la presión de otros, La Nucía sigue haciendo su camino sin pausa y sin ruido mediático a su alrededor, aunque las dos últimas victorias, ante Hércules (1-0) y Real Murcia (1-2), dos gigantes dormidos que aspiraban al ascenso directo, ha presentado de forma definitiva sus credenciales.

"Nuestro objetivo era entrar en el playoff. Sabemos que somos un equipo difícil de batir y pensamos que ese formato nos va bien, pero los últimos resultados nos hacen pensar que podemos lograr el campeonato", reflexiona el director deportivo, quien se muestra prudente porque recuerda "que en el fútbol puede pasar de todo".

"Ahora nos vienen dos partidos complicados, ante Melilla y Águilas, equipos que querían estar arriba y que ahora huyen de la cola", avisa el valenciano, quien no se olvida de esa última jornada del campeonato, en la que se puede jugar el ascenso en un mano a mano con el Intercity, el único rival que le aguanta el pulso a su equipo.

"Sabemos que ese partido está ahí, pero no miramos más allá del domingo. Ojalá podamos llegar con todo resuelto a nuestro favor ese día", afirma el técnico, quien lamenta el poco reconocimiento mediático que está teniendo la gran temporada de su equipo. "La gente del fútbol sí reconoce nuestros méritos y habla bien de nosotros, pero a nivel de calle, puede que porque no tenemos mucha presencia en los medios, parece que no hacemos nada y que todo es demérito del rival", explica.

Presión

Lacasa no cree que a La Nucía le beneficie no contar detrás la presión social de otros equipos históricos porque asegura que lo que quiere todo jugador es "tener un ambiente y un entorno detrás". "Además, tenemos una plantilla madura", añade el valenciano, quien está convencido de que las cinco plazas de ascenso –una directa y cuatro por vía de la promoción- se la jugarán los seis primeros clasificados.

Lacasa insiste en mantener la prudencia porque recuerda que el Intercity, con el que su equipo está igualado a puntos, "ha hecho los mismos méritos y puntos que nosotros" y que las opciones de ser campeones se las reparten ambos conjuntos al 40% cada uno.

El director deportivo afirma que si finalmente La Nucía no logra el ascenso directo sería "un pequeño palo porque somos ambiciosos" y pide que si se escapa el título que no sea en el último partido "porque sería llegar al playoff un poco tocados".

"Estamos preparados para cualquier cosa, porque en realidad llevamos varias semanas jugando partidos de playoff", señala en alusión a los últimos partidos ante Hércules o Murcia.

Por último, Lacasa asegura que el secreto de La Nucía para triunfar en un grupo tan exigente y con tantos aspirantes es "saber motivarse". "Estamos haciendo historia para nuestro club. No sabemos cuánto tiempo pasará para volver a estar en esta situación. Para otros puede parecer un castigo, pero para nosotros en la Premier League", sentencia.

