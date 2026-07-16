El festival Noches Mágicas suma este verano una nueva propuesta a su cartel con la llegada de la 90’s Summer Party, un evento pensado para recuperar los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

La cita tendrá lugar el próximo 25 de julio en los Jardines de Abril de Sant Joan d’Alacant, un entorno natural que se transformará en escenario de una noche cargada de ritmo, recuerdos y energía. Será una oportunidad para volver a escuchar esas canciones que, décadas después, siguen despertando emociones intactas.

Porque hay melodías capaces de transportarnos directamente a otro tiempo. Temas que evocan veranos, momentos compartidos y sensaciones que permanecen vivas. Bajo esa idea nace esta nueva fiesta temática, concebida como un viaje musical a los años noventa en uno de los enclaves más especiales de la provincia de Alicante.

Sobre el escenario se darán cita algunos de los nombres más icónicos de la época. Entre ellos, el grupo neerlandés Twenty 4 Seven, referente del eurodance y el hip house, con éxitos internacionales como Slave to the Music, Is It Love o Take Me Away, auténticos himnos de las pistas de baile.

El cartel también incluye a Double You, una de las formaciones italianas más reconocidas del dance noventero, responsables de temas como Please Don’t Go, We All Need Love o Run to Me, imprescindibles en cualquier recopilatorio de la década.

A ellos se suma Just Luis, artista australiano con raíces españolas que alcanzó gran popularidad gracias a American Pie, uno de los grandes éxitos dance de los noventa, junto a otras producciones clave en el auge de la música electrónica comercial en Europa.

El toque nacional llegará de la mano de Viceversa, grupo español que dejó huella en el pop de la época y cuyas canciones forman parte del imaginario musical de varias generaciones.

Más allá de los conciertos, la experiencia comenzará desde la tarde con la propuesta habitual de Noches Mágicas: gastronomía al aire libre, espacios de descanso, intervenciones artísticas y el encanto de los históricos Jardines de Abril, que convierten cada velada en una experiencia completa.

Un recorrido por los 80 y 90

El festival volverá a rendir homenaje a dos décadas clave en la historia de la música con sus ya conocidas Summer Party, citas pensadas para revivir los grandes éxitos de los años ochenta y noventa.

El 24 de julio se celebrará la 80’s Summer Party con Modestia Aparte y Toreros con Chanclas. Al día siguiente, el 25 de julio, debutará la 90’s Summer Party. Y el 1 de agosto llegará una nueva edición dedicada a los años ochenta, con Ana Torroja como protagonista.

Cada jornada se completará con sesiones posteriores a los conciertos. El 24 de julio, Jes Set será la encargada de animar la noche, mientras que AMA Dj’s tomará el relevo el 25 de julio y el 1 de agosto.

La 90’s Summer Party nace con la intención de consolidarse como uno de los momentos destacados de esta edición, invitando al público a reconectar con la música que definió toda una época. Porque hay canciones que nunca desaparecen; simplemente esperan volver a sonar.

Diversidad musical en un entorno único

La decimocuarta edición del festival se celebrará del 24 de julio al 6 de agosto en los Jardines de Abril, con una programación que combina artistas nacionales e internacionales.

El arranque será el 24 de julio con la 80’s Summer Party. El 25 de julio llegará la esperada 90’s Summer Party con Twenty 4 Seven, Double You, Just Luis y Viceversa.

El 26 de julio será el turno de Miguel Campello con su gira 25 años, seguido el 28 de julio por Ara Malikian con Intruso. El 30 de julio actuará Israel Fernández con De oro y marfil, y el 31 de julio lo hará Nach con su nuevo trabajo Destino.

Ya en agosto, el día 1 regresará la 80’s Summer Party con Ana Torroja; el 2 de agosto actuará Rodrigo Cuevas con La Belleza; y el cierre del festival, el 6 de agosto, correrá a cargo de La Banda Sabinera, formada por músicos históricos de Joaquín Sabina.