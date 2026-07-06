"Nos sentimos muy solos": Fran Maestre triunfa en Viena con la orquesta de jóvenes de Alicante tras una odisea de 40 horas

Fran Maestre atiende el teléfono desde Viena todavía "noqueado" por la emoción. La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) ha hecho historia al volver a conseguir el primer premio con excelencia en el festival Summa Cum Laude, dedicado a la música juvenil en el mundo.

Es un triunfo que les sabe a gloria y que les sabe mucho mejor que el logrado en 2018, cuando este 2026 no estaba prevista su participación, ya que estaban confirmados en Portugal. Finalmente, las puertas de Austria se les abrieron en la que ha resultado una marcha triunfal, con matices.

Y es que el director no oculta que llega tras un camino lleno de obstáculos y en el que quieren recalcar que tienen sensación de abandono institucional. "Nos sentimos muy solos aquí", confiesa Maestre con amargura tras actuar en el Salón Dorado del Musikverein.

A pesar de que el festival está refrendado por la Unesco y de haber invitado a los representantes públicos, la orquesta no ha contado con su presencia en este triunfo. "No tenemos una representación de nuestros políticos. A alguien se le debería caer la cara de vergüenza", sentencia el director a EL ESPAÑOL.

La expedición alicantina, formada por 73 músicos de entre 8 y 22 años, ha tenido que afrontar condiciones que definen como extremas para llegar a la cima. "Venimos de casi 40 horas de autobús del tirón. No nos ha dado tiempo ni a pasar por el hotel", explica Maestre sobre las limitaciones económicas del proyecto.

Esta precariedad ya se sentía antes de partir de Alicante. Los jóvenes músicos denunciaron las duras condiciones de ensayo en el Hogar Provincial que les cede la Diputación de Alicante durante la ola de calor. "En los últimos ensayos varios músicos se han llegado a casi desmayar", recordaba Alejandra Pérez Rebollo, flautista de la formación, el día de la salida.

Alejandro Catalán Pulido, percusionista de 18 años, señalaba que el espacio de ensayo no estaba climatizado: "Había músicos que entre golpes de calor y mareos no hemos podido llegar a aprovechar los ensayos". Fran Maestre corrobora esta situación, lamentando no haber podido usar otros auditorios.

A pesar de todo, la entrega de los músicos hacia su director es absoluta. "Fran es Dios", afirmaba Alejandra antes de iniciar el viaje. "Se levanta a las 5 de la mañana a estudiar los papeles; le tira horas a la orquesta".

Maestre, por su parte, destaca la energía "mágica" de este año. "Los chicos fueron extraordinarios. El orgullo que siento es brutal", comenta emocionado tras el concierto que les ha dado la victoria. Para él, los 73 músicos son "el futuro" y la "Marca Alicante" en el mundo.

El director agradece el apoyo de entidades como el Teatro Principal, con el que tienen un acuerdo por el que tocan en su temporada, o los ayuntamientos de La Nucía y Formentera, pero insiste en la falta de respaldo de otras instituciones. "Representamos a una provincia y no tenemos ningún tipo de medios cuando sí que existen", critica.

La victoria en Viena es, para Maestre, un acto de resistencia cultural. "Representamos a Alicante, mi tierra, y me resbala que no nos apoyen, pero es una locura que estemos aquí representando y nos lo paguemos todo", concluye el director antes de preparar la clausura del festival, a la que volverán ya como ganadores.