El festival aQuarela capta público internacional y posiciona Alicante como referente del turismo musical

El festival aQuarela evidencia su capacidad para atraer visitantes más allá del ámbito local y nacional. Según los primeros datos de venta de entradas, uno de cada cinco asistentes procede del extranjero, con especial presencia de público de Reino Unido, Francia y Alemania, lo que refuerza su papel como nuevo reclamo dentro del turismo musical internacional.

A esta participación internacional se suma una notable movilidad de público nacional. Un 30% de las entradas ha sido adquirido por asistentes de otros municipios de la provincia de Alicante, mientras que un 10% corresponde a compradores de distintas provincias españolas, entre ellas Madrid, Murcia, Valencia, Albacete y Valladolid. En total, cuatro de cada diez asistentes viajarán expresamente para asistir a alguno de los conciertos programados.

La primera edición dará comienzo el próximo jueves 2 de julio con la actuación de Rosario, convirtiendo Alicante en punto de encuentro para miles de seguidores de la música en directo. El festival presenta una propuesta que combina artistas internacionales, figuras consolidadas del panorama nacional y nuevas voces emergentes, apostando por un formato cercano y una experiencia de calidad para el público.

Uno de los rasgos distintivos de aQuarela es la diversidad de su cartel, que reúne en un mismo escenario a artistas de reconocido prestigio junto a talentos emergentes con gran proyección.

El programa incluye nombres destacados como Alan Parsons Live Project, Pablo Alborán, Luz Casal, Rosana, Rosario o Anastacia, artistas con amplia trayectoria internacional. Junto a ellos, el festival impulsa también nuevas propuestas como Yerai Cortés y Valeria Castro, representantes del dinamismo de la escena musical actual en España.

La variedad estilística es otro de los puntos fuertes del evento. Flamenco, rock, pop, canción de autor, folk y sonidos internacionales conviven en una programación diseñada para atraer a públicos diversos. Esta propuesta favorece, además, que muchos asistentes prolonguen su estancia en la ciudad, integrando el festival dentro de su experiencia turística.

Los primeros datos de venta confirman así el potencial de aQuarela para proyectar Alicante como destino cultural y musical durante la temporada estival, generando un significativo flujo de visitantes tanto nacionales como internacionales.

Con este panorama, Alicante se prepara para vivir un verano histórico de la mano de Aquarela, un nuevo concepto de festival que promete transformar la oferta cultural de la ciudad.

A diferencia de otros macroeventos, Aquarela huye del formato de festival masivo concentrado en un solo fin de semana. Se trata de un ciclo de conciertos que se desarrollará del 2 al 18 de julio.