CSIF exige a Educación que exista más transparencia en las próximas oposiciones docentes

El sindicato CSIF exige a Conselleria de Educación que en las próximas oposiciones docentes de junio, a las que se han inscrito alrededor de 20.000 aspirantes a 1.228 plazas de maestro, exista más transparencia en las pruebas y en la evaluación. La central sindical reclama, a este respecto, la difusión digital de notas, la explicación de revisión de exámenes y la publicación de las rúbricas o ítems de evaluación.

"Por lo tanto, que podamos trabajar de una forma mucho más transparente y óptima tanto los aspirantes como la administración, son sistemas muy importantes para acceso a la administración pública, por lo que pedimos las máximas garantías de transparencia", explica José Seco, presidente de CSIF Educación Comunidad Valenciana.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) propone a Conselleria que habilite una plataforma digital para que quienes se presentan puedan saber las notas. Hasta la fecha, en las oposiciones se tienen que acercar continuamente a los centros para comprobar si cuelgan los resultados en los tablones de anuncios. El sindicato recalca que “esta práctica es obsoleta y supone una absurda pérdida de tiempo que detrae de la preparación de la siguiente prueba”.



El sindicato insiste en la necesidad de transparencia de todo el proceso, y en esa línea pide que los tribunales citen y expliquen las notas a quien solicite revisión, ya que hasta la fecha quien la plantea no obtiene respuesta y solamente comprueba si ha surtido efecto cuando se produce una modificación de nota. “Esa revisión es fundamental para saber en qué se ha equivocado el opositor y no incurrir en el mismo error en el futuro”, recalca CSIF.



La central sindical hace hincapié también en la importancia de que Conselleria publique las rúbricas o ítems de los criterios de evaluación para que los aspirantes sepan en qué se van a fijar más los tribunales. El sindicato, a este respecto, recuerda por ejemplo que en las últimas oposiciones “la utilización del denominado lenguaje inclusivo puntuaba, aunque no se informó a quienes concurrían a las pruebas, lo que, en la práctica, les supone un perjuicio”.



La central sindical pide a la Administración que incluya estas peticiones del sindicato antes del inicio del inicio de los exámenes, el próximo 11 de junio, para que se desarrollen “con la máxima trasparencia e incorporando la digitalización a todo el proceso, de manera que quienes opositan sepan con claridad los criterios de los exámenes y puedan acceder con facilidad a los resultados”.

