Un colegio alternativo de Alicante aconseja no vacunar a los niños: "No arriesgues su salud"

El proceso de vacunación infantil, que ha arrancado a mediados de esta semana en España para los niños de entre 12 y 5 años, no ha generado un consenso unánime en la comunidad educativa sobre la idoneidad de inmunizarles contra el coronavirus. Por ejemplo, un maestro de Educación Primaria de Torrent (Valencia), está siendo investigado por Sanidad tras haber recomendado a los menores que no lo hicieran por sus efectos negativos e "irreversibles".

Ahora se ha sabido que también la dirección de un colegio privado de Orba, en Alicante, insiste en los mismos argumentos contrarios a la vacuna contra la Covid-19. Este centro, que recibe desde 1999 el nombre de Ojo de Agua, y conocido por ofrecer una educación alternativa al sistema tradicional, ha publicado en su página web un artículo en el que anima a los padres a "meditar bien" la decisión de vacunar a los menores ya que, según una ilustración que el centro adjunta en el texto, "no se ha registrado ningún niño sano muerto por covid, pero muchos han sufrido lesiones graves por la vacuna".

En un artículo publicado el 13 de diciembre en su sección de 'blog', mantienen que ofrecen "la información más rigurosa" acompañando un texto en el que se asegura que la población de 0 a 19 años tiene entre 37 y 518 veces más riesgo de muerte con la vacuna que con la covid-19.

Además del lema "No arriesgues la salud de tu hij@", en la web recuerdan a los padres de los niños que "no hay obligación, ni siquiera recomendación" de vacunar a los escolares, al tiempo que adhieren un consentimiento informado para rechazar la vacuna, que es "el consentimiento informado que deberían haberte ofrecido".

Reacción del Consell

Ante este artículo, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha sido preguntada en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano y ha explicado que el colegio "no está dentro del sistema como tal y, por tanto, la Conselleria no puede abrir la vía administrativa" para sancionar.



En todo caso, ha comentado: "¿Qué quiere que le diga?, por eso yo creo que la escuela pública es la mejor opción" y "experimentos con gaseosa, pero no con niños", ha dicho de manera tajante.

Puig ha ido más allá y esta semana, en alusión al maestro de Torrent, cuya actitud tacho de "lamentable", aseguró que era necesario "aislar a los negacionistas, que tienen derecho a pensar lo que quieran, pero no a transmitir una opinión que no es cierta ni científica a aquellos que van a la escuela". De ahí que haya concluido que los alumnos "no deben aprender magia, sino ciencia".

