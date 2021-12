Un maestro de Torrent reparte textos antivacunas en el aula y Ximo Puig recuerda que "no se debe aprender magia"

Noticias relacionadas Los más pequeños dan una lección de seriedad y compromiso en el primer día de la vacunación de la Comunidad Valenciana

Los servicios de inspección de la Conselleria de Educación investigan la actuación de un maestro de Primaria de Torrent por, supuestamente, repartir textos anti vacunas en las aulas. El docente habría recomendado los menores que no se vacunaran asegurando que estas medicinas tendrían efectos negativos e "irreversibles". El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado esta "actitud incívica".

El hecho que estudia Educación se produce en plena campaña de vacunación infantil en las escuelas, para la que es necesario contar con los permisos de padres y madres. Según recoge Efe de la cadena SER, el maestro que imparte clase al grupo de alumnos de entre 5 y 8 años habría aprovechado este proceso para divulgar sus opiniones por escrito a los tutores al tiempo que se les pedía la mencionada autorización.

En este texto, el docente supuestamente advertiría a las familias de una serie de posibles efectos adversos de las vacunas, sin ninguna prueba al respecto. El mismo medio informa de que ha sido la dirección del centro la que ha informado a la inspección educativa sobre lo sucedido.

Educación está analizando el caso, según explican a El Español, "y se actuará en los términos que haga falta con toda la información que se recopile sobre el tema". De momento no se señala si el maestro sigue impartiendo sus clases. Lo que sí continúa es el proceso de inmunización que, como aseguran estas fuentes, "está realizándose con total normalidad en los centros educativos valencianos".

Ciencia y magia

El presidente Ximo Puig ha criticado este jueves la actitud del maestro negacionista y la ha calificado de "incívica y lamentable". Por ello ha abogado por "aislar a los negacionistas", según recoge Efe.

Puig ha hecho estas declaraciones este jueves en la sede del Consell de Castelló, donde ha presentado las obras de rehabilitación del edificio Borrull de la capital de La Plana. Allí ha sido preguntado por su opinión sobre el maestro de primaria de Torrent y en esa intervención el presidente ha resaltado que esa acción "no tiene nada que ver con los principios de la ciencia y la razón".

Puig ha considerado "lamentable" esa actitud, al tiempo que ha dicho que es necesario "aislar a los negacionistas, que tienen derecho a pensar lo que quieran, pero no a transmitir una opinión que no es cierta ni científica a aquellos que van a la escuela". De ahí que haya concluido que los alumnos "no deben aprender magia, sino ciencia".

Sobre ese criterio científico, la Conselleria de Educación recuerda que "solo se vacuna a los menores con autorización de las familias". En el caso de los alumnos de esta localidad valenciana les correspondería a partir del 10 de enero.

Y ahí animan "a que la población se vacune por todas las razones establecidas por las autoridades y expertos sanitarios". Por eso, añaden, "recomendamos intensamente que, las familias con menores que reúnen todas las condiciones para vacunarse, lo hagan efectivo por corresponsabilidad social frente a esta pandemia mundial".

Sigue los temas que te interesan