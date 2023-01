Fele Martínez va a por la segunda de 'Machos Alfa' y volver a los ataques de risa

"Para nada me considero un macho alfa", empieza Fele Martínez. El actor de Alicante lleva un mes en lo más alto de las listas precisamente por encarnar a uno de ellos en Machos Alfa, la comedia de Netflix que han creado los hermanos Caballero.

"Creo en el respeto, la empatía, en una convivencia pacífica, estoy en contra de la polarización y tratar siempre de entender a la otra persona", razona mientras sigue promocionando esta semana la primera temporada.

Desde la comedia costumbrista, los cuatro protagonistas reflejan una visión sobre el machismo en la sociedad actual. Y de ahí Martínez reconoce que el papel de Santi, el que interpreta Gorka Otxoa, con su insistencia sobre los micromachismos, le ha hecho reflexionar.

"Uno se va sensibilizando sobre eso y te das cuenta de cómo tenemos incrustados en el ADN cantidad de micromachismos todavía que, afortunadamente, vamos perdiendo generación a generación o los vamos desactivando". Por eso, destacaría como una de las lecciones aprendidas de esta experiencia el "poder detectar más esos micromachismos que yo en mi caso tengo y tratar de evitarlos o que puedo ver en la gente que me rodea".

La relación de su personaje, Luis, con el de Raquel Guerrero, Esther, pasa por momentos difíciles en esta temporada. Lo que hará que este agente de la policía local caiga en comportamientos tóxicos. "Hemos sido educados en una cultura muy machista, no nos vamos a engañar. Afortunadamente, generación tras generación nos damos cuenta de eso y vamos evitándolo", razona.

Pero Martínez recalca que se trata de una serie de comedia "y se llevan las situaciones al límite, como en el caso de la persecución del amante". "Es un punto de vista revanchista y bastante infantil porque Luis es incapaz de gestionar lo que está pasando". Ese drama personal "porque llega tarde y reconoce que el sexo en su pareja es inexistente y cuando trata de tomar cartas ya es tarde".

Esas historias con las que se están riendo en Europa y América gracias a la difusión de Netflix arrancaron con la propuesta de entrar en el nuevo proyecto de los creadores de La que se avecina o El pueblo. "Imagínate el subidón que me supuso el que alguien que lleva tanto tiempo y experiencia en la comedia quisiera contar conmigo", asegura.

Y lo siguiente que pudo hacer fue "disfrutar de unos guiones tan redondos, con unos personajes tan bien definidos y tan bien dibujados, que lo único que hemos tenido que aportar es la carne". Y a eso se han dedicado en particular Guerrero y Martínez, como unos de los más valorados.

Al hacer suyo a Luis retoma el camino de los Alfredo Landa, José Sacristán o Antonio Resines que, encarnando al español medio y sus frustraciones sexuales en décadas anteriores. "Me hubiera costado intepretar más a un personaje como Pedro [el que encarna Fernando Gil], que está en las antípodas de lo que soy yo, que a Luis, que me puedo sentir muchísimo más identificado desde el punto de vista que es padre, está enamorado de su pareja, es conciliador, le gustan mucho sus hijos...".

El problema de Luis, y la razón por la que su hilo argumental conecta, "es que está conforme con su vida, es feliz en realidad. Y lo que habría que echarle en cara es el no darse cuenta de cómo están las cosas hasta que es demasiado tarde". "Pero es verdad que es una vida rutinaria", concede. Eso es lo que el intérprete resume como "estar fuera de sintonía con las preferencias de su mujer".

El éxito de Machos Alfa ha permitido que la serie ya tenga aprobada una siguiente temporada. "Ahora mismo sabemos lo mismo que vosotros", afirma. "Personalmente estoy deseando que me pasen los guiones para poder saber lo que va a ser de estos cuatro anormales".

Y ahí reitera de nuevo la experiencia que ha sido formar parte de la serie. "Tengo muchas ganas porque me lo pasé tan bien leyendo los guiones de la primera temporada. De hecho, es algo que no me había sucedido nunca: descojonarme leyendo los guiones en mi casa, luego descojonarme en la lectura del equipo, descojonarme cuando la estuvimos rodando y descojonarme cuando la he visto. Y me sabía las situaciones. Pero es que me parece muy divertida y me sigo riendo en los mismos sitios".

