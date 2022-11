El cómic más emocional de Paco Roca da el salto al cine, "siento haber heredado el sueño de mi padre"

La muerte del padre lleva a tres hermanos a regresar a la casa en la que veraneaban de pequeños. ¿Qué hacen con ella? ¿La arreglan o la venden? Ese es el argumento con que el valenciano Paco Roca creó su obra maestra La casa. Ahora el director Alex Montoya está rodando en Olocau, en ese mismo lugar que inspiró la historia, la adaptación al cine.

Roca renuncia durante un par de meses a este lugar tan especial para que la ocupen actores como David Verdaguer, Marta Belenguer o Miguel Rellán y compongan una nueva familia. Y a pesar de eso asegura que "no me he involucrado demasiado en este proyecto".

Montoya, director de Asamblea y Lucas, se hizo con los derechos de adaptación antes de realizar ambas y ha estado en diálogo durante estos años con Roca, como cuenta este. "Hemos hablado mucho durante este tiempo y, sobre todo, de las dificultades que suponía el convertir La casa en película, que yo creo que es muy diferente a Arrugas, por ejemplo, y a El tesoro del Cisne negro".

Pues ahí os va la primera imagen de #LaCasa. Un frame con @DavidVerdaguer que remite directamente a la portada del cómic de @paco_roca.

Si en esas dos obras considera que se partía de "una estructura en narrativa mucho más firme", con esta lo veía más difícil porque "va mucho de emociones". La habilidad con que lo ha sabido plasmar en viñetas que han conquistado premios tan prestigiosos como el Eisner por "demostrar el paso del tiempo, la contemplación y esos pequeños detalles" supondrán un reto para Montoya. "Eso en el mundo del cine no siempre es fácil", concede Roca.

Por eso, después de años de conversaciones y de preparación, Roca no sabe cómo será el guion en el que están trabajando estos días en esta casa de Llíria. "Creo que no ha querido asustarme con el guión", confiesa el autor, quien explica que el director ya le advirtió de los cambios que venían. Y ahí Roca asegura "que confío mucho en que lo va a sacar adelante".

Sí reconoce que tiene mucha curiosidad por ver el resultado de una producción que dará nueva vida a su ya clásico. Y en esa nueva etapa tiene claro que "tiene que ser así". "Si el cómic funciona es porque es una historia contada en cómic y la película tiene que funcionar independientemente de que se parezca o no al cómic. Tiene sus propios códigos y su propio lenguaje", razona. De ahí que concluya en este sentido que "tienes que asumir esto una vez cedes los derechos y luego no rasgarte las vestiduras porque no sea exactamente igual".

Esa confianza en un material que tiene una gran implicación autobiográfica nace también de la amistad que se ha forjado entre ambos durante estos años de preparación. "Para mí esa es una historia muy personal y, de hecho, él ha querido ser totalmente fiel", recalca Roca. Hasta el punto, pone de ejemplo, de querer ir a rodar a esta localidad valenciana, en lugar de recrear la vivienda en unos estudios.

Esa voluntad es la que representa también cómo fue el proceso de creación del cómic. Si Roca partía de una experiencia real como la pérdida del padre y los tres hermanos que se reunían para decidir su futuro, a partir de ahí crea una ficción. "En eso funciona muy bien el trabajar con un material, que sabes que es realidad, pero en el que tienes una cierta distancia para poder meter toda la reflexiones y todas las dudas que te quedaron en su momento", explica.

