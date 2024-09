La investigación de crímenes en la Comunitat Valenciana vuelve con 'L'hora fosca'

La investigación de los crímenes cometidos en la Comunitat Valenciana vuelve a la programación de À Punt. La televisión pública autonómica estrena este martes nueva temporada de L'hora fosca.

El esperado espacio de hechos reales que repasa los crímenes que más han conmovido a la sociedad se emite este martes a las 22:40 horas. El primer programa de esta temporada lo dedicarán al que se conoció como el crimen de Mislata.

La investigación policial se inicia con una llamada al 112 que alertaba de un incendio en un piso. En el interior, la policía encuentra el cuerpo de una mujer con numerosos antecedentes de intento de suicidio. La desconcertante actitud del viudo, un veterano policía local, despierta las sospechas de los investigadores y nos adentra en una dramática historia que ha durado más de veinte años.

El análisis definitivo de la autopsia y el examen exhaustivo de la llamada del marido al 112 será clave para resolver el crimen. Pero también será determinante el origen y la tipología del incendio para precisar si la muerte de la mujer fue a causa del incendio o de la inhalación de humos.

Con los testimonios de los vecinos, la declaración del marido, las investigaciones del grupo de homicidios de Valencia de la Policía Nacional y la cobertura del hecho realizado por los periodistas que lo siguieron, los espectadores de À Punt conocerán cómo se llevó a cabo la investigación policial para resolver el caso.

En esta cuarta temporada de L'hora fosca, À Punt emitirá doce nuevos capítulos, producidos en colaboración con Voramar Films.

Este año, como destacan los responsables de la televisión contarán con una novedad: L'hora fosca, se podrá seguir en formato pódcast. Para encontrarlos basta con seguirlo a través de la plataforma À Punt Podcast que está en la página apuntmedia.es/podcast o mediante las otras centradas en ello: Ivoox, Spotify y Apple Podcasts.

"Lo que nos puede diferenciar de otros programas de true crime es que intentamos primero trabajar con rigor, es decir, el equipo tanto de documentación como de guionistas, dirección y demás intentamos no dar ningún dato que no tengamos en un sumario o que esté en las diligencias policiales", explicaba el productor Pedro Pastor a EL ESPAÑOL. "Si alguien tiene que hacer alguna valoración, que sean los entrevistados. No la haremos nosotros", concluye.