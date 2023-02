El crimen de las lagunas de Rabassa en Alicante, el nuevo caso de 'L'hora fosca'

Dentro de una maleta, descuartizado y en descomposición. Ese es el macabro descubrimiento con que arranca la investigación del programa L'hora fosca de À Punt. Este martes lo contarán los policías que estuvieron al cargo de los trabajos para descubrir qué pasó para que llegara a las lagunas de Rabassa en Alicante el cuerpo de esta víctima.

José Luis Fajardo, jefe del grupo de homicidios de Alicante entre 2012 y 2019, estará junto a Francisco Saiz, miembro del grupo de la Policía Científica, y Eduardo Ferrán, policía del grupo de homicidios. A estos testimonios que recoge esta nueva entrega se añaden los del odontólogo Gustavo Cevada y el periodista José Antonio Martínez.

La sinopsis del programa recuerda lo complicada que fue la labor policial porque "todo es un enigma, empezando por la identidad de la víctima". Según fueron avanzando consiguieron las primeras pistas que apuntaron a que este podía provenir de la comunidad de ciudadanos de Europa del Este, tan numerosa en la provincia.

El testimonio de Cevada en este capítulo será clave ya que, como odontólogo ayuda a identificar a la víctima. El espectador podrá conocer el proceso hasta que la autopsia desvela la causa de la muerte y se relaciona este crimen con la aparición de un nombre en la denuncia de una desaparición.

Pedro Pastor, el productor de esta serie dedicada al conocido como true crime, ya destacaba a EL ESPAÑOL la importancia de contar con los testimonios directos de las fuerzas de seguridad del Estado que se han encargado de resolver los asesinatos cometidos en la Comunidad Valenciana.

"Lo que nos puede diferenciar de otros programas de true crime es que intentamos primero trabajar con rigor, es decir, el equipo tanto de documentación como de guionistas, dirección y demás intentamos no dar ningún dato que no tengamos en un sumario o que esté en las diligencias policiales", recalca Pastor. "Si alguien tiene que hacer alguna valoración, que sean los entrevistados. No la haremos nosotros", añade.

Pastor espera que los episodios desarrollados en la provincia de Alicante en esta nueva tanda sean "muy potentes". Para ello cuentan con el apoyo de las dramatizaciones que sirven para recrear el suceso. Estas las abordan como una película, maximizando lo posible los recursos de producción. De esa manera se organizan con el departamento de arte, maquillaje y peluquería.

