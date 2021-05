Paco Roca lleva a Batman a Benidorm: "¿Y por qué no iba a tener vacaciones?"

Bruce Wayne se toma vacaciones de Batman. Esa fue la idea con la que quiso arrancar Paco Roca cuando recibió el encargo de DC Comics de participar en el nuevo volumen del superhéroe. ¿Y dónde se lo podría llevar a descansar? Los rascacielos de Benidorm y su imagen de ciudad construida para el turismo son la solución que ha elegido para romper con los estereotipos de los tebeos de acción.

Tomando un café y consultando el móvil, sobre un toro de Osborne en la Serra Gelada y con el atardecer de fondo. En ese escenario sitúa Paco Roca a Batman. Una estampa por la que tuvo que razonar qué es lo que quería. ¿Por qué toma un café? ¿Qué es ese toro, una valla publicitaria? ¿No debería de usar algo más moderno que un móvil?

A todas esas preguntas les dio respuesta el que es premio nacional de cómic. Tres ejemplos que hablan de ofrecer una visión distinta, alejada de los músculos y las peleas. "Cuesta un poco cambiarles el escenario", cuenta risueño, "¿y por qué no se puede tomar un café si trabaja toda la noche?".

Esa naturalidad es la que ha hecho grande a Roca en España. Y la que ha llevado a sus obras de forma habitual por el mercado europeo y, desde hace unos años, por el americano. "Esa cotidianidad es donde puedo aportar algo", explica. "Hacerlo con un ordenador mega moderno y superciclado no entro porque hay quien lo hace mejor y no tiene ese interés".

En las antípodas

Ese fue el planteamiento con el que aceptó la oferta para participar junto a una treintena de guionistas y dibujantes en Batman: The World. "Mi tipo de cómic está en las antípodas de una historia de superhéroes", explica el autor de Arrugas, La Casa o Regreso al Edén.

Eso fue lo que precisamente le atrajo, salir de los guiones a los que está acostumbrado. Roca, lector del género considera al personaje de Bob Kane y Bill Finger, "el más icónico de todos". Y eso le pesó al arrancar "porque hay muchos autores que controlan el género y la acción no es algo que yo haga".

Sabía que tenía once páginas para contar su historia, debía tener claro cómo hacerlo. "Pensando en que este recopilatorio estará lleno de acción, esto será la anti acción", recuerda. Eso le llevó al siguiente paso, se quedaría con Bruce Wayne, el millonario con el que se oculta su identidad al mundo.

"Cuando vieron la historia que había hecho se quedaron alucinados", asegura. Desde la editorial le dijeron que esta no es la típica historia, no se pelea, no se combate... En definitiva, Batman no se toma nunca vacaciones. "¿Y por qué no se iba a tomar vacaciones?", se preguntaba.

Roca asume todo ese largo proceso como una parte natural en este tipo de encargos. "No es lo que ellos esperaban pero siempre hay ese dilema: por un lado encargas historias a personas que no son habituales, pero esperan que hagan lo mismo de siempre". Tras el choque inicial, Roca les convenció y empezaron a entender su idea.

Batman y España

Cuando se publique en septiembre, Batman: The World supondrá la segunda visita a España del enmascarado. Con Batman en Barcelona: El Caballero del Dragón, el guionista Mark Waid permitió que Diego Olmos pudiera dibujar su ciudad natal.

Ahora Benidorm le encajaba perfectamente. "Me servía para esa parte heroica de los rascacielos y para ese lado de las vacaciones", razona. Una mirada en la que establece paralelismos con Las Vegas o Acapulco, las ciudades pensadas para el turismo.

Elegido para participar en un proyecto masivo de escala internacional, Roca siente que esto es una anécdota pero reconoce su satisfacción al ver "que tu trabajo trasciende más allá de tu país y del tipo de cómics".