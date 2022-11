Sin directo para las Hogueras en À Punt, un cambio de calendario que deja descolgada a la Bellea

El nuevo ciclo del fuego que marca el calendario de Hogueras de Alicante que se estrena este noviembre no estará acompañado en directo en la televisión por À Punt. La cadena autonómica sí retransmitirá la elección de la Bellea del Foc en internet y lo repetirá las mañanas de sábado y domingo. Y la razón que aportan para no estar acompañando a las fiestas oficiales de la ciudad es un compromiso previo que no se podía aplazar.

"Con las Fallas, cada vez que se hace algo de esta envergadura, se pactan las fechas", explican fuentes de la cadena. En este caso, en cambio, aseguran que del calendario que se aplica en Hogueras "nos enteramos por la prensa". Y eso pese a que el 16 de febrero en uno de sus principales programas, A la Ventura, anunciaban que sería en noviembre cuando entraría la nueva Bellea del Foc.

"No se puede cuestionar el compromiso de À Punt con Fogueres", aseguran, después del despliegue en las retransmisiones que se han ofrecido este 2022 y su estreno con un racó oficial de medios. A pesar de ello, saben que en la fiesta no ha sentado bien que no se dé esa cobertura en directo en la emisión convencional. Y una de las voces más claras la tenían cerca con Vicente Cutanda.

[Opinión: Otro agravio contra Alicante]

"Es para estar perjudicado", asegura Cutanda que es vocal del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. "Desde que se tenía la notificación se tendría que haber hecho gestiones y casar fechas", cuenta a EL ESPAÑOL.

Ahí es donde À Punt razona que "en el caso de las elecciones de las Belleas del Foc de 2023, en septiembre pasado, tal y como pudimos saber por la prensa local, el órgano gestor de las Hogueras realizó un cambio de fechas que ha supuesto el adelanto al 11 y 12 de noviembre de los eventos que se celebraban tradicionalmente en el mes de mayo".

La Federació de Fogueres puntualiza que ese aviso no llegó en septiembre ya que el 15 de febrero se aprobaba en asamblea ordinaria este nuevo calendario impulsado por la situación pandémica, pero con voluntad de descongestionar el calendario. Los comunicados enviados no se quedaron solamente en la prensa local ya que en el mencionado magacín se entrevistaba en directo a Rosana González, secretaria general de la Federació de Fogueres, sobre este tema.

À Punt señala que fue en junio cuando cerraron un acuerdo con la Asociación Valenciana del Audiovisual para ofrecer en directo la Gala de los Premios Berlanga "por su importancia y prestigio". Esta cita se programó para el sábado 12 de noviembre. Como recalcan este procedimiento es habitual porque "las necesidades de previsión en la producción de grandes eventos obliga a cerrar con mucha antelación las fechas".

Pero eso mismo no sucedió con las fiestas oficiales de Alicante. Al marcar esta fecha en junio para los premios Berlanga ¿quién tenía que hablar con la Federació para ver cuándo tenían previsto determinar los días concretos de noviembre en que se reunirían todas las comisiones para proclamar a las sucesoras de Marina Niceto y Valeria Gómez? Y aunque en julio las Hogueras ya adelantaron que la proclamación sería este fin de semana, se ha llegado a esta situación.

Cutanda asegura que, de hecho, el personal que se encargará por À Punt de retransmitir la elección de la Bellea del Foc se enteraba ahora de que no iba a ser en directo para la televisión. "El problema es que no se han hecho gestiones para casar horarios", lamenta el vocal. "Es un tema de sensibilidad, de falta de cariño con Alicante. Un agravio. Se van a lo fácil", critica.

Y este cree que es un problema de "falta de una sensibilidad estructural en las fiestas de la Comunidad. Es increíble que no haya un programa de fiestas, de todas, de muchas tradiciones. Tendría que haberlo y lo reclamo desde 2017".

À Punt, que reconoce que esta es una situación incómoda, concluye sobre esta polémica que "se compromete a acordar con tiempo suficiente el resto del programa de actos para dar la mayor cobertura posible a la gran festividad de Hogueras de Alicante". Al final, recuerdan, "queremos que sea la televisión de todos".

