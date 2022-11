Marina Niceto: "Soy muy partidaria del cambio del calendario porque hemos llegado a Hogueras con seguridad"

"Me siento aún más orgullosa de haber representado al mundo de les Fogueres en esta etapa tan complicada". Así resume la Bellea del Foc Marina Niceto lo que supone cerrar una etapa histórica en las fiestas de Alicante, el regreso completo del ciclo del fuego después de dos años de suspensión a causa de las restricciones sanitarias por la pandemia.

Este sábado tendrá su gran acto de despedida con la gala del puerto. Una impresionante pasarela de cien metros le permitirá saludar y estar cerca de todo el mundo de la fiesta. Y eso será solo el prólogo de lo que le espera una semana después, cuando tenga que dar el relevo a la nueva Bellea del Foc para que pueda empezar el nuevo curso festero.

"Estoy muy feliz de haber llegado al punto en el que hemos llegado", cuenta antes de realizar el ensayo, "pero me da mucha pena despedirme de todo lo vivido y las personas que hemos conocido". Cuando pase el testigo a su sucesora, añade, "me iré muy feliz y orgullosa de lo que hemos representado y lo que hemos dado".

[Marina Niceto, Bellea del Foc de Alicante: "La pandemia nos ha hecho más fuertes y unido más"]

El contexto en el que entre la nueva elegida por el jurado es muy diferente al que ella se encontró cuando decidió dar el paso al frente y optar para el cargo con más visibilidad de las fiestas oficiales de la ciudad de Alicante. "Quería estar ahí para hacer las cosas fáciles a la gente de la fiesta, que era lo que necesitábamos. Y echar una mano para que todo saliese adelante y resurgiésemos de todo eso oscuro", razona.

En 2021 la preocupación por el futuro de la fiesta estaba muy extendida entre las comisiones, hasta el punto de que se realizaban afirmaciones como "los foguerers estamos en una situación complicada y corremos riesgo de desaparecer". Por eso, lanzarse para ser Bellea del Foc "era una responsabilidad grandísima que teníamos que correr. Y tenía claro antes de ser elegida que quería ir a por todas y vivir el momento. El compromiso en el que me iba a meter íntegramente por y para la fiesta, sabía que lo iba a tener".

Ahora, una vez superado un complicado año, asegura que "si hubiese tenido que elegir entre haber sido elegida un año normal o en este me quedaría con este, por supuesto, porque lo que me ha dado y como persona lo que he crecido en otro momento no lo hubiese tenido. O incluso en un momento normal no habría sido la elegida".

El calendario

La llegada de Marina Niceto y sus damas del fuego inició un calendario nuevo que se ha afirmado durante estos meses. En un sector que se basa en la tradición, concede que "todos los comienzos y cambios empiezan raros porque no a todo el mundo les agrada". Pero, recalca, "por la experiencia que he vivido soy muy partidaria de que se cambie el calendario y que se quede así a partir de ahora".

Y, de la misma forma, tiene muy clara la razón para ello. "Hemos llegado a Hogueras con un bagaje, una templanza, una serenidad… El decir que conocemos a toda la gente de la fiesta y que la disfrutamos junto a ellos, el poder disfrutarlo con la gente de la Federación", son esas ventajas que enumera que considera la han beneficiado tanto a ella como a sus compañeras.

Ese conocimiento lo contrapone al sistema anterior en el que "sales elegida en mayo, tienes una vorágine de actos que no te da tiempo ni de asimilar dónde estás. Y ya llegas a Hogueras y te plantas en una situación, no complicada, pero sí dura porque tienes poco tiempo de descanso y estás con gente que no conoces o con tus compañeras que conoces apenas. Así que ha sido enriquecedor el llegar a los días grandes de Hogueras con todo lo aprendido. Creo que ha sido un acierto".

Sigue los temas que te interesan