Otro agravio contra Alicante

Alicante vuelve a protagonizar, contra su voluntad, otro agravio más. En esta ocasión desde Valencia. La Gala de la Elección de la Bellea del Foc no se va a retransmitir por TV en la televisión pública valenciana, que emitirá la señal del acto fogueril más audiovisual por streaming.

La justificación para vestir este error es la coincidencia con los premios del Audiovisual Valenciano (los premios Berlanga) que se celebran este año en Castellón. Y me parece muy bien que se emitan también lo premios Berlanga, lo que no entiendo es que no se emita la gala alicantina.

El desprecio hacia Alicante es clamoroso, evidente e incuestionable. En la reunión del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación celebrada el 14 de septiembre informé del cambio del calendario de los actos de Hogueras. El aviso cayó en el vacío.

En el Consejo Rector del 26 de octubre el Director General informa que la Gala de la Elección de la Bellea del Foc no se dará en directo por los canales televisivos. Si mi memoria no me falla es la primera vez en toda la historia de la CVMC y la RTVV que se deja sin lanzar al aire la señal de este acontecimiento social de Alicante. Se emitirá en diferido.

Evidentemente protesté y dije que esta decisión me parecía un error estratégico para A Punt Media. Y además destaqué que me molestaba mucho que desde la reunión en que se oficializó el cambio de fechas y este 26 de octubre no se había hecho ninguna gestión, contacto o esfuerzo para intentar casar las dos retransmisiones, pues pienso y defiendo que hay que dar ambas.

El trabajo de los gestores del ente público tendría que haberse dirigido desde el 14 de septiembre a intentar casar los horarios de ambos actos, adelantando uno o retrasando otro para poder encajar ambos en la programación del sábado tarde-noche. Es más, al ser la primera Gala de la Elección en noviembre la puesta de sol es mucho más temprana que en el tradicional mes de mayo, lo que permitiría adelantar la misma sin que afectase a los efectos luminosos que se utilizan en este espectáculo, que para mí es muy audiovisual.

También existía otra posibilidad mucho más difícil pero no descartable. Se podría proponer adelantar la Gala de la Elección a la noche del viernes (cambiando la infantil al sábado) y así dar dos buenos programas televisivos en viernes y sábado. Pero no se ha hecho nada desde Burjassot en ninguno de los dos sentidos.

Ante la coincidencia de horarios la postura de los responsables (o irresponsables) de A Punt Media ha sido no mover un dedo, dar en directo los premio Berlanga y la Elección de la Belleza desviarla a la web.

Lo explicado hasta el momento demuestra la desidia y dejadez de A Punt Media con Alicante. No han sabido valorar la importancia del acto de la Elección de la Bellea del Foc. Estoy seguro de que cualquier coincidencia informativa con la celebración fallera en la Fonteta donde se elige la Corte o con la llamada del alcalde a las nuevas Falleras Mayores de Valencia se hubiera estudiado y se hubiera solventado.

Con Alicante, no. Se opta por trasladarlo a la web y ya está. Es una gran falta de sensibilidad. Una falta de cariño que afectará, y mucho, a la reputación de A Punt Media en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana.

Y todo esto viene a demostrar que estamos haciendo una programación que no contacta con la población valenciana. Que no enamora. La gente no nos ve como “su tele” porque no somos su tele.

Llevo desde 2017 reclamando que se haga un programa de Fiestas cuya petición siempre ha sido desechada. La alternativa ha sido hacer “algo de fiestas” (y lo pongo conscientemente con minúsculas) dentro de otro formato magazine. Y lo que he visto es un espacio superficial y de mucho jiji-jaja con las fiestas, sin profundizar en lo que suponen las Fiestas de nuestra Comunidad tanto desde el punto de vista sociológico como antropológico. Así nos va.

Vicente Cutanda es vocal del Consejo Rector de la CVMC.

