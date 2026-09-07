El Museo de Aguas de Alicante llena la ciudad de cultura en el último cuatrimestre de 2026

La cultura también saca sus mejores galas para volver al cole. Como ya es tradición, el Museo de Aguas de Alicante presenta su agenda cultural del último cuatrimestre de este año nada más iniciar el mes de septiembre.

Cuatro meses en los que una veintena de propuestas de todo tipo llenarán de cultura, pasión y arte la capital provincial, reforzando además su colaboración con entidades como la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, Gastro Cinema y el Museo del Calzado de Elda.

El centro, como bien destaca el director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, Martín Sanz, acumula ya 31.000 visitantes que se han acercado a los Pozos de Garrigós desde el inicio de 2026.

La propuesta, presentada este lunes, combina actividades dirigidas a todos los públicos con otras orientadas a público adulto y plantea conexiones entre cultura, naturaleza, patrimonio, compromiso social y creación contemporánea. El presupuesto destinado a las actividades previstas hasta el cierre del año asciende a 9.000 euros.

Durante la presentación ante la prensa, Sanz ha destacado el papel de las alianzas establecidas para diseñar esta agenda. La colaboración con la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, Gastro Cinema o el Museo del Calzado de Elda permitirá incorporar propuestas de distintas disciplinas y perfiles.

Entre los actos anunciados también destaca la presentación de la primera novela de Juanjo Morote, ‘Mil vidas antes de levantarse’, así como nuevas sesiones del ciclo ‘Más claro agua’, moderado por Jorge Brugos. El programa recibirá hasta final de año a Gerardo Muñoz, Vigela Lloret, Joaquín Hernández y Francisco Sánchez, director general del grupo Pikolinos.

‘PLANTOJ"

La exposición ‘PLANTOJ. La contemplación de la naturaleza’ podrá visitarse entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre en la Sala Multimedia. La instalación, creada por Luis Zaragoza, propone una aproximación a la naturaleza mediante la vista, el tacto, el oído y el olfato.

El recorrido incorpora proyecciones de fotografías y vídeo, esculturas de madera, una composición musical original de Jaime Zaragoza y un aroma diseñado específicamente para la muestra. La clausura de la exposición, prevista para el 16 de octubre, incluirá una actuación del grupo alicantino Sukijazz.

Además, el 1 de octubre se celebrará la mesa redonda ‘El arte y la naturaleza’, con la participación de Zaragoza, artistas y especialistas vinculados al ámbito de la creación y la ecología.

Teatro, memoria y flamenco

La programación de noviembre incorpora la lectura dramatizada ‘Veus per a després de la DANA’, organizada en el marco de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. La sesión, programada para el 14 de noviembre, reunirá textos nacidos tras los encuentros de diez dramaturgos valencianos con personas afectadas por la dana de 2024.

El Museo de Aguas acogerá también la exposición ‘Zapateando’, cedida por el Museo del Calzado de Elda y centrada en el vínculo entre flamenco, memoria y movimiento. La muestra permanecerá abierta del 22 de octubre al 15 de noviembre y se completará con un espectáculo flamenco con motivo del Día Mundial del Flamenco.

La música tendrá una presencia destacada con los conciertos de Boletus, el recital de guitarra clásica vinculado al Festival Internacional de Guitarra José Tomás Villa de Petrer, la actuación de los alumnos de La Semilla Mágica y el concierto de violonchelos de Cellissimo Femme Duo.

Gastronomía, arte y participación

La colaboración con Gastro Cinema se traducirá en una cata de agua prevista para el 13 de noviembre, coincidiendo con la inauguración del festival de cine gastronómico. La actividad estará destinada a colectivos profesionales concretos.

El Mercat Obert d’Alacant volverá el 28 de noviembre con una jornada de actividades alrededor de las artes plásticas, la música, el diseño y la gastronomía. La iniciativa se repartirá entre el Museo de Aguas, los Pozos de Garrigós y la plaza del Puente.

La programación se cerrará con la tercera edición del Maratón Fotográfico y Social Aguas de Alicante, cuya exposición podrá visitarse del 3 de diciembre al 6 de enero, y con el taller infantil ‘Adorna el Museo’, organizado junto a ADACEA el 13 de diciembre.