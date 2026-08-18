Así se alimentan los campeones del Cirque du Soleil: el secreto de la cocina que impulsa 'Kurios' en Alicante

Bajo la imponente carpa blanca instalada en Alicante, el espectáculo de Kurios no solo ocurre sobre el escenario. Fuera de ellos, el corazón del complejo late en sus cocinas, donde se preparan los cuerpos de élite que este domingo se despiden de la ciudad. Para estos atletas, la alimentación no es solo una necesidad biológica, sino la base de una ingeniería física de precisión.

José Luis Acevedo, sous chef nacido en la Guadalajara mexicana y formado en Montreal, lidera un equipo que alimenta a una pequeña ONU. "Damos de comer aquí alrededor de entre 180 a 200 personas contando montaje y desmontaje", explica Acevedo sobre un reto logístico que no conoce descansos.

Con más de 32 nacionalidades conviviendo en la gira, el menú debe ser tan diverso como el elenco. "Hay que darle gusto a cada persona de diferentes países. A veces podemos hacer una comida japonesa en la mañana como lunch, una comida italiana como cena y al siguiente día filipina o mexicana", cuenta a EL ESPAÑOL.

Para Darián Cobas, acróbata cubano y tres veces campeón nacional infantil, la cocina es su segundo hogar. "La salud física y mental es imprescindible para el número de mucho riesgo y alta complejidad técnica que hacemos", afirma Cobas mientras disfruta de un bol de uvas, un "manjar" que en su Cuba natal solo veía en Navidad.

El ritmo de un artista del Cirque du Soleil exige una disciplina férrea. Cobas revela su rutina: "No nos alimentamos simplemente; tenemos una dieta. Yo, por ejemplo, hago mis seis comidas al día. Entre un ensayo y otro, vengo, me preparo lo que necesito y vuelvo".

La clave de este rendimiento reside en lo que Acevedo denomina "proteína limpia". "Sus dietas son simples. Ponemos una pechuga a la parrilla o al vapor, un steak... es proteína limpia, sal y pimienta. Ellos van a lo simple", detalla el chef, quien también destaca el uso de vegetales como el brócoli, cocinado apenas tres minutos para que quede "crunchy" y conserve sus propiedades.

Cobas matiza la importancia de elegir bien qué comer según el horario en que le corresponda actuar. "Para el espectáculo que hago yo, no me puedo comer un filete de ternera y subirme arriba a dar vueltas porque tarda mucho más la digestión", explica el artista del número de dúo de tiras aéreas. "Con mi pollo bien limpio y mi pescado voy variando; la ternera o el cerdo los dejo para cuando tengo horas libres".

Durante su estancia en Alicante, el producto local ha sido el protagonista. Acevedo confiesa estar enamorado de los mercados de la zona: "El tomate aquí tiene un sabor que no lo encuentras en ninguna otra parte. Un simple tomate asado con sal y pimienta puede hacer la diferencia". Incluso, para el primer brunch en la ciudad, contrataron a un arrocero local para que la compañía degustara la auténtica paella alicantina.

Ese vínculo con el entorno es vital para la moral del equipo. Acevedo busca proveedores de la zona para el pan fresco o los quesos, detalles que, según él, "los hacen sentir en casa y cuidados por la compañía". Cobas, que actualmente reside en la localidad valenciana de Picanya, coincide: "En Valencia tenemos tanta riqueza que mi favorita es la dieta mediterránea".

Pero no todo es rigor calórico; también hay espacio para el placer. "Adoran el azúcar, los postres aquí son un boom", ríe Acevedo, aunque intenta ofrecer opciones saludables como chía con coco y miel de maple para que no resulten pesados antes de entrenar.

Fortalecer los brazos

La cocina es, en última instancia, el espacio de relax entre las intensas sesiones de preparación. Un refugio necesario para Cobas, quien ha tenido que superar uno de los mayores retos de su carrera en Kurios: aprender a trabajar con su lado izquierdo, a pesar de ser diestro.

"Mi compañero, Ilas Almó, es ruso. Trabajamos juntos un ruso y un cubano, hay muy buena química", explica sobre su dúo de tiras aéreas. "Me preparé, me costó, pero aquí estoy trabajando con el brazo izquierdo, que espero que no se note mucho la diferencia porque con el derecho puedo hacer mucha virguería", añade risueño.

Este domingo, los fogones se apagarán en Alicante para encenderse en la próxima parada de la gira europea. Se llevan el recuerdo del sabor local y la energía acumulada para seguir desafiando los límites de lo posible bajo la gran carpa.