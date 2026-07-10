El misterio que esconde el Castillo de Alicante: por qué los amantes de Tintín tienen una cita obligatoria este mes

Las murallas del Castillo de Santa Bárbara, testigo silencioso de la historia alicantina, custodian ya un tesoro cultural que promete capturar la atención de miles de entusiastas de la literatura ilustrada en toda Europa. La fortaleza se transforma en el escenario de un viaje intergeneracional sin precedentes gracias a la llegada de una ambiciosa exposición dedicada por entero a las peripecias del reportero más icónico del siglo XX: El joven reportero y sus aventuras en el Castillo de Santa Bárbara

Esta muestra no solo representa una ventana a la nostalgia para aquellos que crecieron devorando las viñetas de Hergé, sino que redefine el papel de Alicante como un referente insoslayable en la preservación y difusión de colecciones privadas de altísimo valor cultural y de gran proyección turística.

El desembarco de esta exhibición en la emblemática sala Taberna del castillo supone un impulso estratégico fundamental para la propuesta cultural de la ciudad, consolidando su fortaleza histórica no solo como un mirador panorámico sobre el Mediterráneo, sino como un contenedor cultural vivo y en constante evolución.

La exposición agrupa una imponente selección de más de 300 figuras, recreaciones escénicas minuciosas y objetos de enorme singularidad que trazan un mapa completo de la evolución del noveno arte europeo. Al integrar este imaginario universal en un espacio tan impregnado de identidad local, Alicante logra tejer un vínculo único entre la memoria colectiva global y su propio patrimonio histórico.

Durante la presentación y el recorrido inaugural de la muestra se ha enfatizado el hito que supone para el dinamismo urbano y el ocio familiar de la provincia la apertura de un espacio de estas características. La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha recorrido detalladamente cada espacio junto al propietario de los fondos y destacó ante los medios la relevancia de una cita que permanecerá abierta de forma ininterrumpida hasta el próximo mes de enero.

La edil quiso poner en valor el potencial educativo y lúdico que encierran estas vitrinas, destacando que “es una oportunidad para recordar las aventuras de un icono del cómic y para que los más pequeños descubran unos personajes imprescindibles”. Con esta premisa, el consistorio busca atraer tanto al visitante local como al turista cultural que busca experiencias diferenciadas, añadiendo un rotundo: “Tenemos un auténtico tesoro en el Castillo esperando ser descubierto”.

La procedencia de los fondos dota a la exhibición de un carácter íntimo y cercano, ya que la totalidad de las piezas expuestas pertenecen a la colección privada del alicantino Enrique Lucas. El periplo personal de este apasionado coleccionista refleja una vida dedicada a la búsqueda incansable de reliquias que consiguen condensar el espíritu de una obra que revolucionó el cómic moderno a través de la mítica línea clara.

El propio Lucas, al rememorar los inicios de su andadura y la paulatina acumulación de este patrimonio, ha reflexionado sobre el sentido profundo que adquiere el coleccionismo cuando se abre al disfrute de los ciudadanos, explicando que “una colección no acaba nunca, sería muy triste hacerlo, y al final lo que importa es compartirla y que todo el mundo la pueda disfrutar”.

El coleccionista ha detallado con sincera emoción el proceso vital que le ha llevado a este punto, resumiendo que “esto empezó hace muchos años con las lecturas de los libros de Tintín que vas ampliando con figuras de plomo y cuando te das cuenta no tienes espacio para tener todo”. El recorrido por la sala Taberna invita al visitante a desgranar los códigos visuales y estilísticos que hicieron de Hergé una figura irrepetible en la historia de la cultura contemporánea.

A través de cuatro ámbitos diferenciados, el espectador puede transitar desde la mítica recreación del Museo Imaginario hasta la entrañable Felicitación de Navidad de 1972, pasando por ingenios mecánicos que forman parte del subconsciente de varias generaciones como el célebre Jeep Lunar o el elegante Descapotable de Haddock. La presencia de figuras de plomo de precisión milimétrica contrasta con representaciones de gran formato del temperamental capitán y del intrépido reportero junto a su inseparable compañero canino Milú. E

sta cuidada museografía, reforzada con cómics originales de época, cartelería histórica y material audiovisual explicativo, garantiza una experiencia inmersiva total que justifica por qué este rincón alicantino está destinado a convertirse en uno de los temas más compartidos en las redes y plataformas digitales durante los próximos meses.