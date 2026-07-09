Quince cortometrajes optan al Premio al Mejor Corto Dirigido por Mujeres del 38 Festival de l'Alfàs del Pi

El Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, en su 38ª edición, vuelve a apostar por la visibilidad femenina en el sector audiovisual con el Premio al Mejor Cortometraje Dirigido por Mujeres y con Perspectiva de Género. Un total de quince obras compiten por este reconocimiento, que pone el foco en el talento femenino y en relatos que abordan la igualdad, la diversidad y el cambio social.

Este galardón, que alcanza ya su novena edición, ha sido presentado por la presidenta de la asociación Huellas de Mujer, Vera Waldorf, junto a varias representantes del colectivo. En el acto también han participado la concejala de Igualdad, Laura Sevilla; la edil de Cooperación y Voluntariado, Isabel Muñoz; y el concejal de Cultura, Manuel Casado.

El premio, dotado con 500 euros, se completa con una pieza cerámica exclusiva creada por la artista local Lola Juan, lo que aporta un valor artístico singular a la distinción. El fallo se decidirá entre los 40 cortometrajes seleccionados en las secciones Oficial, Animación y Cortos Valencianos.

Entre las producciones candidatas figuran títulos como ‘Estrella Negra’, de Sara Martínez Sanz; ‘Homing’, de Elizabeth Atherton y Hansel Rodrigues; ‘In memoriam’, de Teresa Bellón y César F. Calvillo; ‘Loquita por ti’, de Greta Díaz Moreau; o ‘Ultramarino’, de Maren Zubeldia y Silvina Guglielmotti.

Completan la lista ‘Una conversación pendiente’, de Cecilia Gessa; ‘Balada de peces y pájaros’, de Anny Uribe y Juan José Arévalo; ‘Bobs’, de Júlia Marco; ‘Davi’, de Júlia González; ‘El cuerpo de Cristo’, de Bea Lema; ‘Un futuro prometedor’, de Olga de Castro y Chema García; ‘Microcosmos. Un gabinete de curiosidades’, de María Lorenzo; ‘Pálpito’, de Marisa Crespo y Moisés Romera; ‘Principio de incendio sobre paisaje desierto’, de Avelina Prat; y ‘La Barraca’, de Júlia Castaño.

Durante la presentación, Waldorf subrayó que el objetivo del premio es “dar visibilidad al extraordinario trabajo de las mujeres cineastas y favorecer que sus historias ocupen el lugar que merecen”.

Esta iniciativa nace de la colaboración entre el certamen cinematográfico y la asociación Huellas de Mujer, entidad con sede nacional en l’Alfàs del Pi desde 2016, centrada en destacar el papel de las mujeres en la historia, especialmente en ámbitos como la cultura y la ciencia.

Más allá del reconocimiento artístico, el galardón pretende impulsar relatos que contribuyan a una sociedad más justa, inclusiva y plural.

El cortometraje ganador se anunciará en la Gala de Clausura del festival, que tendrá lugar el sábado 11 de julio a las 22:00 horas en la Casa de Cultura, con la actriz Arantxa Treus como maestra de ceremonias.