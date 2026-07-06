Nach presentará "Origen: La raíz de una cultura" en el Festival Noches Mágicas 2026, en un viaje por la cultura hip hop

El Festival Noches Mágicas 2026 continúa avanzando hacia una de las ediciones más ambiciosas de su historia y lo hace con una de las actuaciones más esperadas de su programación. El próximo 31 de julio, el artista alicantino Nach regresará a casa para presentar "Origen: La raíz de una cultura", un espectáculo concebido como un recorrido por su legado artístico y por los valores que han convertido al hip hop en una de las expresiones culturales más influyentes de las últimas décadas.

La actuación tendrá lugar en los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant, escenario habitual del festival, donde el público podrá disfrutar de una propuesta que trasciende el formato de concierto para convertirse en un encuentro entre música, palabra y emoción.

Con más de veinte años de trayectoria, Nach se ha consolidado como una de las figuras imprescindibles del rap en español. Su capacidad para combinar reflexión, sensibilidad y compromiso ha convertido sus canciones en referentes para varias generaciones, situándolo como uno de los autores más respetados del panorama musical nacional.

En "Origen: La raíz de una cultura", el artista propone un viaje hacia aquello que da sentido a su música y a la cultura hip hop. Un espectáculo íntimo y poderoso en el que convivirán algunos de los temas más representativos de su carrera con una mirada hacia las raíces de un movimiento artístico que ha encontrado en la palabra una herramienta de transformación, identidad y conexión con el público.

La cita llega, además, en un momento especialmente relevante para el artista tras el lanzamiento de Destino, su noveno álbum de estudio y el primero en siete años. El trabajo supone el inicio de una nueva etapa creativa en la que Nach mantiene intacta su esencia mientras amplía su universo sonoro junto a colaboradores como Eladio Carrión, Trueno, Manuel Carrasco o SFDK. El disco reflexiona sobre el camino recorrido y sobre cómo cada decisión, cada verso y cada canción construyen el destino personal y artístico de quien los crea.

A lo largo de su carrera, Nach ha demostrado que el rap puede convivir con la literatura, la filosofía y la poesía sin perder fuerza ni autenticidad. Su capacidad para emocionar desde la honestidad ha convertido cada uno de sus directos en una experiencia compartida que trasciende generaciones y estilos musicales, una dimensión que cobra especial sentido en un espectáculo como "Origen: La raíz de una cultura".

La experiencia comenzará desde las 20:00 horas, momento en el que el recinto abrirá sus puertas para que los asistentes puedan recorrer los Jardines de Abril, disfrutar de su oferta gastronómica, del mercado de artesanía, de las intervenciones artísticas y de la cuidada ambientación que caracteriza al Festival Noches Mágicas antes del inicio del concierto.

Un verano de grandes conciertos en los Jardines de Abril

La actuación de Nach forma parte de la decimocuarta edición del Festival Noches Mágicas, que se celebrará del 24 de julio al 6 de agosto en los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant.

El ciclo arrancará con la 80's Summer Party, protagonizada por Modestia Aparte y Toreros con Chanclas, mientras que la 90's Summer Party reunirá a artistas internacionales como Twenty 4 Seven y Double You en una noche dedicada a los grandes himnos dance de los años noventa.

La programación continuará con Miguel Campello, Ara Malikian, Israel Fernández, Ana Torroja, Rodrigo Cuevas y concluirá con La Banda Sabinera, configurando un cartel que vuelve a combinar pop, flamenco, música de autor, rap, folk contemporáneo y grandes clásicos nacionales e internacionales.

Más allá de los conciertos, Noches Mágicas mantiene su apuesta por una experiencia cultural completa con gastronomía, arte en vivo, exposiciones, mercado de artesanía y fiestas temáticas antes y después de cada actuación, consolidando un formato diferencial que ha convertido al festival en uno de los grandes referentes del verano en la provincia de Alicante.

Tras reunir a más de 20.000 asistentes durante su edición de 2025, el festival afronta este 2026 reafirmando su compromiso con la calidad artística y con una propuesta que convierte cada noche en una experiencia para disfrutar de la música en un entorno natural único.