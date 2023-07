Carmen Machi y Javier Cámara bendicen a Secun de la Rosa como embajador del Festival de Cine de l’Alfàs

Durante el transcurso de la gala de clausura del 35 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, el cineasta Secun de la Rosa fue nombrado este sábado embajador honorífico del certamen. El actor y director barcelonés recibió el premio de manos de la actriz Carmen Machi, quien fue Faro de Plata del Festival en su vigésimo octava edición, y del actor Javier Cámara, con quienes comparte una gran amistad.

Secun de la Rosa, muy emocionado, agradeció este premio, que le convierte en embajador del Festival, y lo hizo recordando sus inicios en el mundo del cine, hace justo ahora 35 años. Fue en julio de 1989, la misma fecha en que se celebró la primera edición del Festival de Cine de l’Alfàs.

“Y de repente estaba pensando en ese Secun de la Rosa con 16 o 17 años, del extrarradio, que no tenía ni idea de cómo podía dedicarse a ser actor, que llamaba por teléfono a directores que encontraba en las páginas amarillas… Y me he dado cuenta de que eso sucedió hace 35 años, en un julio de 1989, entonces para mí ha sido muy impresionante", narraba.

"Me parece increíble que ese chaval de barrio que soñaba con ser actor, sin tener nada a lo que agarrarse en aquel momento, y que lo único que tenía era su amor por el cine, que a base de cortos, de tesón, de una obra, de otra obra, acabara dirigiendo su propia película”, manifestó.

El cineasta barcelonés se estrenó en la dirección con ‘El cover’. Rodada en Benidorm, la cinta está protagonizada por Marina Salas y Alex Monner, y cuenta con un reparto de secundarios de lujo, con Carmen Machi, Susi Sánchez y Juan Diego. Su ópera prima mezcla comedia, musical, romance, y lo hace desde el corazón.

El abrazo 'de cine' dos buenos amigos.

De este modo se ha puesto el broche final a esta trigésimo quinta edición, en la que se ha rendido homenaje con la entrega del Faro de Plata a Petra Martínez, Dani Rovira y al programa ‘De película’ de RNE que dirige Yolanda Flores.

Después de 35 ediciones, el Festival ha logrado reunir en el municipio a reconocidos intérpretes, directores, productores, técnicos y guionistas del panorama cinematográfico nacional, homenajeando con la entrega del Faro de Plata a cerca de 80 personalidades del mundo del cine.

