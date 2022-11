La Muestra de Teatro llena Alicante con Javier Cámara: "No quiero estar en otro sitio que no sea este mismo"

"No quiero estar en otro sitio que no sea este mismo lugar". Así de contundente celebra Javier Cámara su regreso a los escenarios con Los farsantes. El texto de Pablo Remón pasa por el Teatro Principal con las entradas casi agotadas, un éxito de público que la directora de la Muestra de Teatro Mónica Pérez comparte en la nueva etapa iniciada este año.

"Estamos muy felices porque las salas están llenas de jóvenes, que era uno de los objetivos", ha contado Pérez antes de la presentación con el reparto de la obra que se verá este lunes. Maria Dolores Padilla, subdirectora del teatro, y Pérez han mostrado buena sintonía en esta colaboración "que está dando frutos maravillosos" y que tendrá con la obra de José Troncoso Manolita Chen, un cuento chino otro ejemplo de colaboración.

Javier Cámara, el protagonista de la obra y de la presentación, ha celebrado que "los teatros estén llenos de jóvenes, ojalá sea un público que se llame desde las instituciones para que descubra el teatro contemporáneo".

[Estas son las 15 obras que celebrarán el 30 aniversario de la Muestra de Teatro en Alicante]

Y para ayudar a conseguirlo, se sienten que llegan con un bombón para el público. "Es una maravilla traer esta barbaridad y lo hemos contrastado no solo en Madrid, también en gira", asegura Cámara. El intérprete define a Pablo Remón como "un virtuoso, premio nacional este año y que con una generación de autores brillante, que escriben teatro popular para todos los públicos".

Esa forma de encarar la escritura "desde una forma inteligente, de tú a tú" siente que ofrece "algo muy visceral, muy cómico, mucha emoción". Cámara considera que "representa a su generación y nos sentimos vivísimos con este espectáculo". Una función de dos horas y media en la que "sabemos que el público se va a emocionar".

Eso es lo que les pasa a ellos mismos, recalca Cámara, "que nos abrazamos antes de cada función".

Esa alegría con la que se presenta ahora estaba siendo buscada desde hace años, apunta, con otras ofertas que había rechazado. "Tengo la sensación de que siempre he querido estar en el teatro", asegura. Lo que sucede es que durante los últimos quince años los compromisos en cine y televisión le han tenido ocupado "y no sé hacer varias cosas a la vez". "No soy muy voraz de tener varios proyectos, necesito tiempo", añade.

La propuesta de Pablo Remón le consiguió convencer por la buena experiencia que habían tenido juntos. "Pablo escribió los guiones de Venga Juan que me atreví a dirigir y fue una relación muy bonita y fácil", explica. "A partir de ahí me dijo que si estaba dispuesto a volver al teatro", recuerda. Una idea que le sedujo a pesar de que "no había visto nunca una obra suya".

Al final se decidió "y me tiré de cabeza a la aventura sabiendo que estaba en buenas manos". Una decisión con la que siente que "ha mejorado las expectativas, no solo por él, sino por los compañeros. Así que tengo todavía más ganas de hacer teatro que cuando empecé".

Sigue los temas que te interesan