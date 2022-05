Los 10 segundos del ataque a tiros contra dos artistas españolas y un mánager de Elche en Colombia

José Antonio Mas Casanova (Elche, 1960) no las tenía todas consigo. "Estaba con la duda de si ir o no a Colombia", confiesa el mánager de la artista española Jeanette, "pero al final ha resultado un éxito", añade en alusión a la exitosa gira por Latinoamérica que está teniendo desde finales de abril en México la autora de 'Porque te vas'. Convertida en referente en numerosos países de habla hispana, pertenece a esa categoría de cantantes que el triunfo les espera fuera de su tierra.

En la localidad de Cali, Jeanette tenía previsto cantar con la también española Amaya Saizar, conocida por quedar tercera en Eurovisión en 1984 junto con el grupo Bravo con el tema 'Lady, Lady'. Las dos se dirigían el pasado sábado 21 de mayo a la prueba de voz para preparar su actuación que tenían esa noche para el Festival del Amor dentro del World Tour 50 años de de Soy Rebelde de Jeanette.

Cuenta Mas Casanova, responsable de la empresa Sindi Producciones, con más de 20 años de experiencia en el sector, que las dos artistas estaban sentadas detrás, y el conductor que también era el guardaespaldas y él delante.

Un instante del concierto de Jeanette en Monterrey, Mexico.

Iban con las ventanillas cerradas de un coche blindado que en ese momento se encontraba parado en una pequeña retención, por lo que no podían moverse ni para adelante ni para atrás. "Pero Jeanette tenía delicada la voz tras una gira estresante de muchos conciertos y el aire acondicionado no era bueno para su garganta, por lo que estaba apagado", avanza este mánager. Empezaba a hacer calor, así que le pidió a José Antonio que bajara un poco la ventanilla. "La bajé muy poco porque soy consciente de lo que pasa en este tipo de países", comenta refiriéndose a la alta tasa de violencia.

Fue bajar la ventanilla, recuerda, y una moto se abalanzó. Su conductor metió un revólver por el trocito abierto de la ventanilla "y empieza a pedir que le demos de todo". Al hacerlo, el arma apunta directamente a la cabeza de este exjugador de rugby, "pero yo me incorporo y se me queda apuntando a la frente". De esta forma, añade, este ilicitano consigue su objetivo, que no es otro que "no perder de vista el revólver para saber cuál es su intención".

José Antonio Mas con Jeanette en el aeropuerto. Cedida por el mánager.

Cuenta el también director de Imagen y Mánager de la Selección Nacional de Rugby desde el año 1.989 a 2012 que les salvó su experiencia. "En la mili estaba jugando en el Ibiza a rugby e hice algunos servicios de guardaespaldas. Allí aprendí que lo último que tienes que hacer es perder de vista lo que está pasando".

Así que José Antonio Mas se quedó mirando fijamente el arma. El asaltante insistía en que le dieran todos los objetos de valor, a lo que este mánager reaccionó dándole el que él califica de su móvil "malo". "El bueno lo tiré al suelo del coche".

Cuando fue a dárselo, el motorista introdujo su mano izquierda por la ventanilla para cogerlo, quedándose desequilibrada la línea de tiro que tenía apuntando con su otra mano. Todo cambia en ese instante, "estamos hablando en todo momento de décimas de segundos", insiste, cuando Mas se da cuenta de que el tambor de la pistola empieza a girar, "pienso, va a apretar el gatillo".

El tiroteo

Al haber dejado de apuntarle a él directamente, José Antonio Mas cuenta que se incorporó hacia abajo al percatarse que el conductor, al que estaba viendo de reojo, estaba haciendo "un pequeño movimiento". "El escolta sacó en ese momento por encima de mi cabeza, saca el arma y descarga ocho disparos contra él", prosigue, "pero son disparos de balas de fogueo del tipo de que, a un metro de distancia, no te mata pero sí que te hiere".

El impacto de bala en la puerta del coche, pegado de José Antonio Mas.

El asaltante reaccionó separándose del coche para no caerse de la moto, pero al hacerlo dispara un tiro que pega en la parte de arriba del coche. "Acelera y según nos adelanta va disparando hacia atrás, quedándose una bala incrustada en el travesaño de la ventana que estaba junto a mi hombro, con la salvedad de que mi hombro y todo mi cuerpo estaba delante incorporado", relata este mánager.

En total, el coche recibe dos disparos directos y cuatro al aire. "Yo creo que la clave está en que, pese al miedo que tuvimos en esos escasos segundos, pudimos controlarlo", confiesa el también representante de artistas como del valenciano Juan Bau, presente en ese concierto o Helena Bianco.

"Había balas por todas partes. Gracias a Dios estamos vivas y lo podemos contar", decía después Jeanette en unas declaraciones recogidas por la revista Hola. "No sabemos cómo está vivo. Le pusieron la pistola en la sien mientras que nosotras estábamos sentadas en la parte de atrás", dijo Amaya Saizar sobre José Antonio. "Menos mal que nuestro chófer comenzó a disparar y a defendernos".

El show continua

Cuenta el representante de las artistas que, tras el tiroteo hicieron vida normal. "Llegamos, aparcamos el coche, bajamos y subimos al escenario a hacer la prueba de sonido y continuamos con el concierto ya por la noche hasta que se volvieron a las 3 de la mañana escoltados por la Policía". Asimismo, decidieron ponerlo en conocimiento de las autoridades al no haber heridos y "porque allí este tipo de cosas se consideran normal".

Agentes escoltaron a las artistas y al manager al hotel tras el concierto.

Tanto él como las cantantes confirman que no van a cancelar ningún concierto de la gira que les va a llevar de nuevo a México en junio, también Los Ángeles, además de otros países durante los siguientes meses.

Sin embargo, preguntado a José Antonio Mas cómo está tras este susto, confiesa que le ha hecho cambiar su perspectiva. "A raíz de esto me lo estoy planteándome todo, no sé si vale la pena seguir", asegura. "Tengo tres niños mayores y cuatro nietas y venía quemado porque llevábamos un mes de gira y en México, como en Colombia, también tienes que ir mirando detrás todo el rato", dice.

