"Trigo Limpio pagó para ir a Eurovisión": Parchís señala tongo en la preselección de 1980

Este miércoles Lazos de sangre se adentró en la historia del grupo Parchís, y recordaron como un proyecto musical destinado a tener un año de vida para hacer varias actuaciones en televisión se convirtió en un auténtico fenómeno mundial.

Uno de los puntos más interesantes del documental fue cuando los miembros del grupo recordaron cómo estuvieron en la terna de Televisión Española para representar a España en el Festival de Eurovisión.

Así, Tino Fernández, la ficha roja y líder del grupo, explicó por primera vez que su candidatura era algo sólido y estudiado, y que la casa de Discos Belter contrató a Juan Pardo para “hacer la producción de lo que será la canción propuesta por España para el Festival de Eurovisión”. Gemma Prat, la ficha verde, recordó cómo fueron a casa de Juan Pardo para trabajar juntos y que tuvo un trato exquisito, y Frank Díaz, la ficha azul, también apuntó cómo Pardo iba a verles a sus actuaciones.

Juan Pardo fue el productor de todo un LP, incluida la canción ‘Corazón de Plomo’, con la que el grupo pretendía ir a Eurovisión. “Nos dicen que estamos preseleccionados para ir al Festival”, explicaba Yolanda Ventura, la ficha amarilla, mientras unas imágenes de archivo mostraban cómo ya entonces se les preguntaba por el Festival.

“Matemáticamente tendríamos que haber ido ese año a Eurovisión porque éramos la sensación, éramos frescos”, insistía Tino Fernández, mientras que Yolanda, a su lado, preguntaba que por qué no irían. Sin decir la palabra dinero, Tino hizo un gesto con la mano que daba a entender que hubo alguna clase de pago. “Como siempre”, dijo. “Que Trigo Limpio pagó”, reconoció el cantante, en referencia al trío musical que representó a España aquel año con el tema ‘Quédate esta noche’. “No eran trigo limpio”, bromeaba Yolanda, mientras que su compañero matizaba que “los de la compañía de discos, no”. Además, admitieron que ni recordaban aquella canción, pero creen que con ‘Corazón de plomo’ habrían ganado.

Trigo Limpio logró 38 puntos y quedó en un puesto 12 de un total de 19 países participantes en aquel certamen. Ciertamente su elección fue un tanto sorprendente, pues el grupo no tenía tanta popularidad después de haber cambiado a su vocalista Amaya Saizar por Patricia Pahiño. Televisión Española tenía sobre la mesa además de al trío y a Parchís a la cantante Betty Missiego, quien un año antes había liderado la clasificación en Eurovisión y quedó segunda después de que en las últimas votaciones España le diese la máxima puntuación a Israel. Del mismo modo estuvieron en aquella preselección interna el grupo infantil Nins, que presentó el tema ‘Do, sol, mi, sol, fa’, luego rebautizado como ‘Baila claqué’ y otro grupo infantil menos popular llamado Burbujas, quienes presentaron ‘Canta con Burbujas’.

Sigue los temas que te interesan