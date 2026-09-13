Ni platos combinados ni gin-tonics de siempre: Benidorm se entrega al fenómeno de los cócteles de autor

La capital turística de la Comunitat Valenciana vuelve a demostrar que su propuesta hostelera evoluciona a ritmo constante. Del 11 al 20 de septiembre, la ciudad celebra la quinta edición de su Concurso de Cócteles, una cita clave integrada en el calendario del Benidorm Gastronómico 2026. En esta ocasión, ocho establecimientos locales compiten por convencer tanto al jurado profesional como al público.

Javier del Castillo, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm y Comarca (Abreca) y gerente de La Cava Aragonesa, cree que el certamen abre una ventana de oportunidad única para el sector. "Es un gran descubrimiento, un producto que la gente no lo conoce todavía muy profundamente", destaca a EL ESPAÑOL, que ha formado parte del jurado que ha elegido al mejor de esta edición.

El responsable patronal subraya el potencial dinamizador de esta disciplina en un destino emblemático. "Queremos darle a Benidorm frescura, alegría y esa chispa; que la gente pueda tomarse un cóctel en una terraza de la playa, en una calle o en la terraza de un hotel, en lo alto. Hay 50.000 maneras de sorprenderse", asegura.

Esta propuesta marca además un contraste con los hábitos tradicionales de consumo, habitualmente limitados a combinados básicos como el gin-tonic o el cuba libre de toda la vida. Para Del Castillo, el sector debía evolucionar sin perder el respeto a las raíces de la hostelería local.

"El tema gastronómico era importante: no dedicarnos, como en un pasado, a hacer platos combinados y pollos asados —con todo el respeto a los pollos asados y platos combinados—, sino darle una vuelta de tuerca y convertirnos en una ciudad gastronómica potente e importante", afirma tajante el presidente de Abreca.

Esa misma transformación que experimentó la cocina se traslada ahora a la copa a través de estas recetas que son exclusivas e inéditas. "Siempre vamos buscando la novedad, el ingenio y la creatividad. Lo que hemos querido es que la gente tenga sus propias ideas, haga sus propios cócteles y que sean cócteles de autor", señala Del Castillo, recordando que se compite en modalidades con y sin alcohol para llegar a todo tipo de público.

Este certamen se apoya en el músculo asociativo. "Tenemos más de 200 asociados en Abreca y esto hace que mucha gente participe. Sobre todo se han volcado los pubs y muchos hoteles con terraza", explica.

Del Castillo destaca además la sana competencia que genera el premio entre los profesionales: "Si ganan, mantienen la cartelería todo el año presumiendo de su premio, lo que hace que el mismo profesional se pique y quiera volver a participar".

Detrás de cada propuesta hay una cuidada labor técnica comparativa con los fogones. "Elaborar un cóctel es como elaborar un plato: tienes que lograr que valga la combinación y sobre todo la presentación, porque al final todo entra por la vista", detalla.

No obstante, reconoce la dificultad que entraña el calendario de inscripciones en plena época estival. "Cuando solicitamos que la gente se apunte en julio y agosto estamos de trabajo hasta arriba y no tenemos tiempo para hacer prácticas ni mezclas", admite.

Para solventar esta barrera, la organización ajustará la operativa de cara a la próxima edición. "Les llamaremos a partir de mayo para que quienes quieran apuntarse puedan ir haciendo sus elaboraciones y presentaciones con tiempo", adelanta Del Castillo.

A pesar de los ajustes organizativos, defiende mantener el certamen en el noveno mes del año. "La fecha de septiembre es muy buena; todavía hay turistas, hay gente, hace calor y el cóctel apetece", remarca.

¿Y el precio?

En cuanto a la política tarifaria, la organización establece precios accesibles de 9 euros para las opciones con alcohol y 7 euros para las versiones sin alcohol. "Intentamos que los precios siempre sean populares. Lo que buscamos es promocionar los establecimientos, al personal y lo que hacemos; luego el resto del año ya podremos ganar dinero", aclara Del Castillo.

Esta estrategia refuerza un modelo turístico volcado en la actividad continua. "Somos un pueblo tocado por la gracia de Dios en el cual estamos desestacionalizados y tenemos la suerte de poder trabajar todo el año de una forma maravillosa", subraya.

El presidente de la patronal contextualiza el reto operativo que afronta la ciudad diariamente: "Benidorm tiene 70.000 censados, pero en momentos pico se nos meten cerca de medio millón de personas a las que hay que ofrecer atractivos más allá de la playa y el clima".

El certamen de coctelería actúa como antesala de las citas de arroz y cocina tradicional que cerrarán el calendario anual del Benidorm Gastronómico. "Empezamos hace 17 años con el concurso de tapas y poco a poco fuimos añadiendo elementos para darle una identificación y una personalidad propia a Benidorm", concluye Del Castillo.