Detienen en Alicante a uno de los traficantes más buscados del Reino Unido: estaba escondido en un chalet

Simon Dutton asoma la cabeza cuando los agentes de la GRS avisan de la entrada a su chalet. Guardia Civil

En un tranquilo chalet de La Nucia, cercano a la capital turística de Benidorm, se encontraba uno de los delincuentes más buscados por las autoridades del Reino Unido: Simon W. Dutton. El arresto se ha producido este jueves coincidiendo con la presentación en Alicante de la nueva campaña internacional de búsqueda de fugitivos.

Una veintena de miembros de la unidad de élite de la Guardia Civil, los Grupos de Reserva y Seguridad, se ha encargado de esta operación coordinada con la británica National Crime Agency (NCA).

Dutton, de 49 años, estaba siendo investigado desde noviembre de 2025 tras detectarse en Benidorm el envío de una maleta con 16 kilogramos de hachís con destino al Reino Unido. Sobre él pesaba una orden internacional de detención emitida a finales del año pasado por delitos de tráfico de drogas.

La operación fue ejecutada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de Alicante, con el apoyo del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO). En los registros realizados en Benidorm y La Nucía, los agentes también arrestaron a otras tres personas y se incautaron de 4.000 euros en efectivo, documentación falsa y dos vehículos.

Este arresto se enmarca en la celebración del 20.º aniversario de la Operación Captura, una alianza estratégica entre España y el Reino Unido que ha permitido detener a 98 de los 111 fugitivos publicitados anteriormente. La presentación de la campaña este año tuvo lugar en Alicante debido a la gran población de expatriados británicos en la zona, entorno que los delincuentes aprovechan para intentar pasar desapercibidos.

Rob Jones, Director General de Operaciones de la NCA, ha subrayado durante el evento que "España no es un refugio seguro para los fugitivos". Las autoridades explicaron que estos criminales suelen mimetizarse en comunidades extranjeras para seguir delinquiendo, lo que supone un peligro para los barrios donde se ocultan.

El principal investigado será puesto a disposición de la Audiencia Nacional para tramitar su entrega al Reino Unido. Mientras tanto, la campaña "Most Wanted" continúa activa para localizar a otros individuos buscados por asesinato, narcotráfico y blanqueo de capitales, instando a cualquier ciudadano con información a colaborar de forma anónima a través de Crimestoppers.

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