"Benidorm me salvó la vida": cómo una terrible resaca alertó a una mujer británica de 48 años de su linfoma

Una madre británica de 48 años, Clare Bushell, cuenta que una escapada de cinco días de fiesta en Benidorm le terminó salvando la vida, porque lo que pensaba que era solo una resaca brutal reveló en realidad síntomas de un linfoma agresivo.​

Después de beber en exceso y casi no dormir durante cinco días en Benidorm con amigas en noviembre de 2023, Clare volvió a casa y empezó a vomitar de forma violenta, algo que atribuyó al alcohol.

Con los días se sintió cada vez más cansada, comenzó a notar un fuerte dolor en el pecho y luego sufrió un sangrado nasal que duró unos 45 minutos, lo que la llevó a llamar al servicio de urgencias., tal y como lo recoge los diarios británicos The Sun y Mirror.

Diagnóstico de linfoma

En el hospital le hicieron pruebas y una biopsia mostró una gran masa que ocupaba aproximadamente un tercio del pecho, diagnosticándole un linfoma B difuso de células grandes, un tipo de linfoma no Hodgkin de crecimiento rápido que requiere tratamiento urgente.

Pasó un mes ingresada en planta oncológica y se programaron seis ciclos de quimioterapia a partir de enero de 2024, aunque algunos se retrasaron porque desarrolló sepsis en varias ocasiones.​

Tratamiento y situación actual

En agosto de 2024 le comunicaron que ya no necesitaba más tratamiento y ahora acude a revisiones cada tres meses para comprobar que el cáncer no vuelva o no se haya extendido.

Ella describe el proceso como un choque total, sobre todo porque meses antes había perdido a una pareja por cáncer, y reconoce que al principio estaba convencida de que no era nada grave.​

"Benidorm me salvó la vida"

Clare piensa que forzar tanto su cuerpo con alcohol y falta de sueño hizo que los síntomas del cáncer salieran a la luz antes de que fuera demasiado tarde.

Cree que, sin ese viaje, habría seguido con su vida sin darse cuenta de lo que pasaba por dentro, y que el linfoma podría haberse detectado en una fase ya incurable.​

Ahora, según declaraciones que hizo a The Sun, quiere concienciar a otras personas para que tomen en serio los síntomas extraños y conozcan señales de linfoma y otros cánceres, no solo el de mama.

Insiste en que, si algo “no se siente bien” en el propio cuerpo, es importante insistir y buscar atención médica, en lugar de atribuirlo solo al estrés, la edad o, en su caso, a una simple resaca.​