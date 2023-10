Benidorm aprueba por urgencia una subida del IBI que ronda el 24 % para 2024

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este lunes en la sesión ordinaria del mes de octubre la subida de la tasa de la basura y del tipo impositivo del IBI, que quedará fijado para el año que viene en el 0,82%.

Asimismo, también se han acordado otros asuntos impulsados por distintas áreas municipales, como Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Hacienda o Fiestas, así como la creación de una Oficina de Atención al Mayor o una declaración institucional contra la violencia machista con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entre otros asuntos.

El pleno de la corporación ha acordado por mayoría la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 17 reguladora de la tasa por la prestación del servicio, transporte, valorización y eliminación de residuos sólidos urbanos. Una propuesta que se ha incluido en el orden del día por la vía de despachos extraordinarios.

Dicha modificación obedece, según ha explicado la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, a “cubrir la subida aprobada por el Consorcio Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1, así como el importe que se ha de abonar por los nuevos tributos regulados en la Ley nacional de residuos y suelos contaminados y la Ley autonómica de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunidad Valenciana. Unas leyes del gobierno de Ximo Puig y Pedro Sánchez”. Las leyes, estatal y autonómica, ha dicho, “aumentan la estimación de los costes del servicio del ejercicio 2024”, que ha cifrado en un 129%.

“Se trata de un incremento de tres millones de euros, una subida brutal” ha señalado la concejal, que ha recordado que hasta ahora las subidas “habían sido asumidas con recursos municipales, pero dado el importe a asumir y teniendo en cuenta que la tasa debe cubrir el importe del servicio público, como obliga la ley, nos vemos obligados a esta modificación para adecuarla a la realidad del servicio y sus costes, impuestos por otras administraciones”. La edil ha lamentado que ambas leyes “hacen insostenible que el Ayuntamiento pueda asumirlo sin menoscabar otros servicios públicos”. Ello se traduce en que el Ayuntamiento ha pasado de pagar 2.318.000 euros al Consorcio de Residuos en 2021 a los 5.310.000 euros que abonará al término de este año 2023”. Sin embargo, ha apuntado, “los vecinos de Benidorm hemos pagado lo mismo por la tasa de basura en el año 21 que en el 23”.

García Mayor ha insistido que se explicó en Junta de Portavoces que el punto iba a ir al pleno y que en ese momento estaba pendiente de informes y fiscalización. De igual forma ha negado que los grupos políticos no tuvieran la información necesaria “porque la tienen desde que se firmó la fiscalización con toda la documentación”. La concejal ha señalado que la subida de la tasa era “algo anunciado desde julio de 2022, cuando supimos de las leyes. No es por el nuevo contrato, sino que es un incremento impuesto por Sánchez y Puig”.

En ese sentido ha precisado que un gran número de municipios suben dicha tasa. “Y todos aducen la misma causa; la subida del consorcio y la ley estatal. Subidas de costes que el gobierno de la nación ya nos cobra desde el año pasado”. Esta modificación supondrá una subida de alrededor de un 70% en el recibo de la basura y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2024.

También por la vía de urgencia se ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal número 1, que fija un incremento del tipo impositivo del IBI del 23%, por lo que el tipo impositivo quedará situado en el 0,82%. La modificación tiene su origen, según ha detallado Aida García, en la “necesidad de cubrir las necesidades de los diferentes departamentos teniendo en cuenta los costes de las diferentes contratas para la prestación de los servicios esenciales del municipio, así como la previsión de aumento de precios generalizado y de cumplimiento de las reglas fiscales a implantar en 2024”.

Así, además del tipo impositivo para los bienes de naturaleza urbana –que se fija en el 0,82%, los bienes de naturaleza rústica tendrán un tipo del 0,60% y los de características especiales un 1,30%. Este incremento surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2024.

La concejal de Hacienda ha aludido a que desde 2015 Benidorm ha experimentado “una gran transformación más verde, sostenible y eficiente hasta el punto de ser referente en todo ello. También se ha puesto en valor el patrimonio histórico, incrementado el Patrimonio Municipal de Suelo, etc. Y en diez años, sin embargo, el IPC ha subido 21 puntos”. A pesar de estas circunstancias, ha insistido, “hemos tirado de ayudas para no aumentar la presión fiscal con más de 23 millones de euros en ayudas”, pero ha indicado que “a día de hoy, mantener y mejorar los servicios es insostenible con los recursos que tienen los ayuntamientos y la más que probable vuelta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria” Es por ello, ha continuado, “que actuamos con responsabilidad, transparencia y rigor”.

García Mayor ha sido contundente al señalar que el incremento es “bastante menor que el aumento del 73% anunciado por el PSOE y también por debajo de lo que lo subieron los socialistas en el año 2012, cuando también aumentaron la deuda y recortaron servicios”. Además, la edil ha agregado que “el tipo impositivo estará más bajo que en municipios como Denia, Elda, Alfaz del Pi, Alcoy o Gandía. Queremos seguir siendo un destino moderno y las medidas adoptadas han sido un dique de contención del desastre que fue el Covid. La decisión no es caprichosa y no nos gusta, pero es necesaria y meditada. El contexto que estamos viviendo nos obliga a ello, aunque no queramos”, ha finalizado la titular de Hacienda.

El grupo municipal del PP ha sacado adelante por mayoría la desestimación del recurso de reposición interpuesto por los concejales socialistas Cristina Escoda y Sergi Castillo contra el acuerdo plenario del 31 de julio de 2023, en el que se aprobó una adenda al convenio urbanístico del PRI dotacional del programa de actuación aislada en el ámbito de la parcela ZC-1 del PP 2/1 Poniente, donde está prevista la construcción de la nueva pista de atletismo. La edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha defendido la desestimación en su totalidad del recurso, como avalan distintos informes técnicos. El PSOE ha votado en contra, mientras que el edil de Vox se ha abstenido.

También en materia urbanística, el pleno ha acordado con los votos a favor de Partido Popular y Vox, y con la abstención del PSOE, la denegación de una modificación del Plan General de 1990, solicitada por el propietario de un inmueble ubicado en el Passeig de la Carretera, para la eliminación de la vinculación singular de dicha vivienda. La corporación, atendiendo a los informes técnicos y a un procedimiento por la vía judicial presentada por este mismo particular, ha acordado mayoritariamente denegar esta solicitud al considerar que dicho inmueble debe mantener su condición de singular tanto por su ubicación como por sus características constructivas.

En esta misma línea, PP y Vox también han aprobado otra propuesta para la inadmisión a trámite de la solicitud de revisión de oficio del PRI del hotel Magic Villa de Benidorm, solicitada por los propietarios de cinco locales colindantes a este establecimiento. La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha expuesto que durante toda la tramitación de este PRI, el mismo no ha recibido ni una sola alegación ni recurso en contra y ha agregado que, aunque esta revisión de oficio es una figura que reconoce la ley, en sus escritos los interesados “no exponen ninguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho” que exige la legislación, tal y como recogen los informes técnicos. Los ediles socialistas se han abstenido.

Por unanimidad se han acordado cuatro mociones distintas, elevadas todas ellas por el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, para la concesión de distintos reconocimientos a agentes de la Policía Local de Benidorm. De esta manera, el Consistorio trasladará a la Generalitat Valenciana la concesión de una felicitación pública para los agentes Jesús Briz Walker, Vicente Miralles Sánchez, Guillermo Méndez Fernández, David Agüera Veitch, Gaspar Lloret Alemán, David González Vargas y Alejandro Ros Zaragoza, por su participación en distintas intervenciones merecedoras de un reconocimiento público. Igualmente, también se ha elevado a la Generalitat Valenciana la solicitud de la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul para el agente David González Vargas, tras haber desempeñado diez años de servicio activo en la Policía Local de Benidorm y acumular varias felicitaciones públicas, así como por sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de sus deberes como policía local. El concejal Jesús Carrobles ha agradecido a todos estos agentes “su compromiso con la ciudad y su buen hacer” y ha destacado “el trabajo tan importante que realizan” todos los miembros del Cuerpo.

Otro asunto que ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos ha sido la declaración de los días 11 y 12 de noviembre de 2024 como festivos locales en el calendario laboral del próximo año, propuesta por la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros. Igualmente, PP y Vox han apoyado por amplia mayoría, y con la abstención del grupo municipal socialista, otra propuesta de Cebreros para declarar como Eventos de Interés Turístico Local los eventos denominados ‘Invasión Mora (Pirata) de la Villa’ y ‘Castillo de Fuegos Artificiales de Fin de Año’. Cebreros ha destacado la relevancia turística de ambas celebraciones, que tienen como escenario la playa de Levante, y ha explicado que, con esta declaración, se allana el camino para la concesión de los correspondientes permisos por parte de Costas.

Por el contrario, una de las propuestas que se ha quedado sin aprobar ha sido la moción presentada por el grupo socialista para la puesta en marcha de un Plan Municipal de Vivienda, que únicamente ha obtenido los ocho votos a favor de los concejales del PSOE frente a la abstención de Vox y los votos en contra del PP.

El último de los puntos incluidos en el orden del día del pleno ordinario se trataba de una moción presentada por el concejal de Vox, José Miguel San Martín, para la creación de la Oficina Municipal del Mayor, a la que se ha incorporado una enmienda presentada por el grupo municipal del Partido Popular. En ella se planteaba ampliar la “difusión de los servicios que, a día de hoy, se prestan a nuestros mayores para mejorar su calidad de vida y para asegurar su participación activa en la sociedad” y crear la Oficina de Atención al Mayor, centralizando en ella la atención municipal a las personas mayores de manera presencial, telefónica y telemática. La concejal de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, ha avanzado que los técnicos municipales están ya trabajando en la creación de este servicio.

Por otro lado, y ya en el turno de despachos extraordinarios, también ha salido adelante con los votos del gobierno y el PSOE una propuesta de Alcaldía, oída la Junta de Portavoces, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la mujer. En esta propuesta el Ayuntamiento reitera la “tolerancia cero” ante cualquier acción violenta contra las mujeres independientemente de su intensidad. También se reafirma el compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género “instando a su renovación en sede parlamentaria conforme al compromiso alcanzado en la XIV legislatura. Igualmente el Ayuntamiento continuará realizando programas de concienciación y educación en las escuelas y centros de mayores para prevenir la violencia de género. Se reconoce además la importancia de la coordinación de todos los actores involucrados en esta lucha para brindar una respuesta a las víctimas y se mantendrá la implementación de proyectos y programas locales que promuevan la inserción laboral de las víctimas. Por último, la propuesta también incluye asumir el compromiso de evaluar la eficacia de las medidas puestas en marcha, en un proceso de mejora continua, para asegurar su adecuación al incremento de la atención y la recuperación de las mujeres.

En este punto el alcalde ha expresado su “absoluta sorpresa” por la abstención del grupo socialista a la hora de aprobar la incorporación al orden del día por la vía de urgencia y ha afeado al grupo municipal de Vox que “si la propuesta no sube a pleno por acuerdo de la Junta de Portavoces ha sido porque Vox no estaba de acuerdo”.

El pleno ha acordado por mayoría asimismo la modificación de los representantes del Ayuntamiento en el Consorcio para la ejecución de las previsiones del plan zona de residuos 6, Área de Gestión A1. Así, los representantes municipales serán los concejales José Ramón González de Zárate y Aida García Mayor.

Con el voto del gobierno local y Vox se han aprobado dos relaciones extrajudiciales de facturas por valor de 447.838,73 euros. La primera, con el número 83, asciende a 304.607,61 euros y la segunda, la número 84, se eleva a 143.231,12 euros. La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha indicado que esta aprobación extrajudicial se realiza en favor de “la regularización de aquellos gastos que en cualquiera de sus fases de gestión han visto alteradas las normas procedimentales reguladoras de la contratación administrativa o del reconocimiento de las obligaciones en sus diversas variantes”. Una aprobación que se ejecuta “en virtud del principio de enriquecimiento injusto, que se daría si el Ayuntamiento, que ha recibido las obras, servicios o suministros, no hiciera frente a las facturas o gastos derivados de las mismas”. “Es necesario este procedimiento para que empresas y proveedores no se vean afectados” ha apostillado.

Por último, también se ha aprobado el estudio de costes para la financiación ordinaria de la explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales de Benidorm para el trienio 2024-26 por un importe total de 5.748.653,70 euros. En la propuesta se incluye la remisión del acuerdo a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) para la tramitación de su financiación.

