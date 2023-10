Toni Pérez: "Alicante sufre un doble recorte por parte de Pedro Sánchez, el de la inversión y el del agua"

Toni Pérez (Benidorm, 1968), ha sido concejal del PP en el Ayuntamiento de Benidorm desde 1995 en diferentes áreas, portavoz de la oposición y alcalde de la capital turística de la Costa Blanca desde 2015. Desde junio de 2021 es también presidente provincial del PP de Alicante y tras las elecciones del pasado mes de mayo, presidente de la Diputación.

Cuando hablamos en campaña surgió el tema de la compatibilidad de la Alcaldía de un gran municipio como Benidorm con la Presidencia de la Diputación. ¿Cómo lo lleva?

Con mucha dedicación, es un reto importante. Con el esfuerzo de doblar responsabilidades, pero que son perfectamente compatibles y se lleva muy bien.

¿Cuántas horas dedica a su jornada laboral?

Cuando eres político, sean cual sean las responsabilidades, lo habitual es superar la jornada laboral de 14 horas. También es cierto que hay una parte de la jornada laboral que es gratificante. Siempre estás trabajando, pero no por compaginar las dos responsabilidades, sino que en realidad antes de ser presidente de la Diputación también tenía una larga jornada laboral.

[La Diputación de Alicante se considera "avalada" por el TC la nulidad del Fondo de Cooperación]

Ya hay sentencia del Constitucional (TC) sobre Fondo de Cooperación Municipal que había recurrido el PP y la Diputación. ¿Cómo valora ese auto?

Lo que ha venido a declarar el TC es que anula todo el artículo 7, por inconstitucional. Por lo que viene a alinearse perfectamente, en lo relevante, con la demanda del Grupo Popular en las Cortes Generales y también en los recursos contencioso-administrativos que había planteado la propia Diputación de Alicante. Es decir, que no se puede imponer en ningún caso ese fondo porque atenta contra la autonomía de una administración local como es la Diputación en aquello que afecta a su autonomía de gestión y a su autonomía económica.

¿Y eso cómo se va a ver reflejado a partir de ahora?

Nosotros apostamos por un Fondo de Cooperación que garantice la libertad de las administraciones en su participación y que se establezca sobre criterios justos. Pero, sobre todo, que beneficie de verdad a los municipios más pequeños. Estamos de enhorabuena porque esa es la política del nuevo Consell una vez que ha llegado Carlos Mazón a la Presidencia de la Generalitat: libertad, autonomía y atender de verdad con criterios justos a los municipios más pequeños, que es lo que hace la Diputación.

Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, en su despacho. Iván Villarejo

¿Va a negociar la entrada voluntaria de la Diputación en el Fondo después de la sentencia?

No hay nada que negociar. Afortunadamente las puertas de la Generalitat Valenciana ahora, con respecto a las diputaciones, están abiertas. Aquí no hay imposiciones. Hay un trabajo que hacer, el de la coordinación entre cuatro administraciones, una de ellas autonómica, la Generalitat, y tres de ellas locales como las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón. Y con la cordialidad de saber que tenemos que estar alineados porque ahora tenemos sentencia del TC que nos respalda. Hay que aplicar diálogo y consenso, que son la forma de gobernar de Carlos Mazón frente a la imposición que era la forma de gobernar del Ximo Puig.

Para el PP, lo más difícil de durante todo este tiempo ha sido el hecho de que el Fondo de Cooperación daba el dinero al municipio para que éste lo gastase en lo que quisiera, incluso en gasto corriente, mientras que los fondos de la Diputación son finalistas, para un proyecto concreto.

Ahora la preocupación máxima son los criterios de la propia ley autonómica, que desde luego, tras la sentencia, quedan en bastante mal lugar. Porque no se ajustaban los criterios a la ley nacional. Lo que también entraña tener que resolver algunos conceptos. Además, hay que valorar cómo los ayuntamientos pueden recibir menos dinero del que han recibido en las dos líneas de los programas y planes de la Diputación. Desde luego que ese dinero iba a programas concretos, pero para la economía real de los ayuntamientos multiplicaba por mucho la parte que la Diputación tenía que aportar al fondo autonómico.

"Para la economía real de los ayuntamientos, los planes de la Diputación multiplicaban por mucho la parte que tenía que aportar a ese Fondo de Cooperación Municipal"

Durante el pasado mandato se vinculó al tema del Fondo de Cooperación a las competencias impropias Salud Mental y Bienestar Social que debería gestionar y pagar la Generalitat pero que gestiona y paga la Diputación. ¿Cómo está ese asunto ahora que gobierna el PP en Valencia?

Está avanzado y seguimos profundizando. Es verdad que estamos ejerciendo una competencia que no nos es propia y financiando, por lo tanto, algo que no es de nuestra competencia. Se tiene que resolver también con diálogo y en esa tarea estamos.

Uno de los problemas de la provincia de Alicante ha sido la falta de financiación estatal. ¿Teme que la falta de un gobierno en Madrid y la prórroga de los presupuestos deje todo como está?

Tenemos el dudoso honor de ser por tercera vez consecutiva la provincia 52 de 52 con relación a las inversiones del Gobierno de España en el territorio, la provincia peor financiada en inversiones de toda España. Parece que estamos abocados este año de nuevo a esa situación, pero desde luego no estamos resignados. Hay fórmulas dentro del propio Estado para que más allá de esas inversiones por fin se le dé lo que se debe a esta provincia. Por ejemplo, permanentemente estamos viviendo por parte del Gobierno de España recortes en el trasvase Tajo-Segura. Nosotros no tenemos la inversión y tampoco tenemos el agua, lo que es un doble recorte del Gobierno del señor Pedro Sánchez.

[Diputación y Generalitat coordinarán por primera vez la estrategia jurídica de defensa del trasvase]

¿Debemos resignarnos a que el trasvase se va a acabar?

Nunca, todo lo contrario. Debemos seguir peleando. Desgraciadamente, frente a un Gobierno de España que entiende que ésta no es una circunstancia que deba atender y que afecta a la igualdad de todos los españoles. Porque si sostienen, mantienen e invierten en un número cercano a dos docenas de trasvases en el territorio español, pero el único que se cuestiona es el Tajo-Segura... No hay que resignarse nunca, hay que pelear. Además, pelear invirtiendo.

¿Cuáles son esos mecanismos de Estado para superar la infrafinanciación estatal? ¿Grandes inversiones?

Por ejemplo. ¡Cuánta bonanza se repartiría si se recuperarán los caudales del Tajo-Segura! Y eso forma parte de una decisión del Gobierno de España que sin ningún informe técnico que lo avale está apostando por la dirección absolutamente contraria y afectando a la competitividad de un sector tan importante como es la agricultura en la provincia.

Toni Pérez explica los agravios en la inversión en la provincia. Iván Villarejo

Una de las mayores quejas de la patronal son las infraestructuras, por ejemplo la electrificación de la línea Murcia, o que no haya hacia Torrevieja y Orihuela Costa o en Marina Baja. Usted es alcalde de Benidorm, lo conoce bien.

También nos están afectando mucho en nuestra competitividad. Seguimos con la misma falta de inversión en conectividad tanto terrestre como ferroviaria. Vemos pasar tiempo y no hay ninguna inversión. El sector turístico sabe muy bien de la penalización que puede recibir por una mala conectividad. Y afortunadamente lo que tenemos un sector turístico con capacidad de atracción, capaz de ofrecer grandes resultados pese a la incomprensión del Gobierno en ese aspecto.

¿Cómo se puede mejorar esa conectividad?

La Generalitat y nosotros ya estamos trabajando en los proyectos que mejorarán y la conectividad entre territorios, pero eso depende de las competencias. Hay grandes infraestructuras donde desde luego vamos a estar siempre a la altura de lo que se reclama, pero que son exclusivas competencia del Estado. Una conexión ferroviaria del aeropuerto con las principales ciudades es algo muy necesario que gozan en otros espacios y en otras provincias y nosotros seguimos sin disponer de ella. No se conocen prácticamente ninguna metrópoli, conurbación de residentes que superen los 200.000 habitantes que no tenga conexión ferroviaria y es el caso de la Marina Baixa.

"No se conoce en España prácticamente ninguna metrópoli, conurbación de residentes que superen los 200.000 habitantes que no tenga conexión ferroviaria con su aeropuerto y es el caso de la Marina Baixa"

Alicante está conectado con Benidorm en la línea 1 del Tram, que no está electrificada en todo el término de Benidorm. Pero ese no es el modelo a apostar de conexión ferroviaria. Hablamos de Benidorm, pero afecta a las dos Marinas, dos de los grandes aportes a la economía y el turismo provincial y al PIB regional. Pero bueno, hacia el sur de Alicante está tres cuartos de lo mismo.

En la última entrevista para EL ESPAÑOL aseguró que en el PSOE, que en este caso que está intentando formar Gobierno, existe "turismofobia".

A los hechos me remito. Tenemos un Gobierno de España que no cree en el turismo, en lo que aporta a la economía nacional. No cree y no apuesta, y obvia lo que supone de distribución de riqueza, fijando y creando empleo en los territorios. Yo creo que tiene una serie de componentes como para mimarlo, pero por el contrario en muchas ocasiones lo que encontramos es un maltrato. Lo digo en la gestión del Imserso, lo digo porque los partidos que han conformado el último Gobierno de España o el último Gobierno autonómico son los grandes impulsores de tasa a turística, un nuevo impuesto solo al turismo y solo para el alojamiento regulado. Y al final todo ello ¿para huir de qué? Del reconocimiento real de que falta una nueva financiación autonómica y financiación municipal. Al final no puedes estar toda la vida poniendo parches.

[Toni Pérez (PP): "Hay mucha turismofobia instalada en otros partidos políticos"]

¿La escasez de agua afecta también al turismo?

Muchísimo, al agua de boca. Es tan grave el hecho de que haya un gobierno empeñado en que el desierto entre en Europa por la provincia de Alicante por Murcia y por Almería, que mueran 50 millones de árboles por los recortes de agua del Tajo-Segura o por la falta de inversiones, es tanto el interés en esa línea, que al final queda en un segundo plano que en realidad todos los abastecemos de la misma agua. Esta tierra ha sido generosa y ha invertido como ninguna en mejorar en todo el ciclo integral del agua. Hemos hecho lo que había que hacer. El primer gran afectado sin duda es el campo, pero también se afecta con decisiones al sector pesquero. España defensa clara de lo que son fundamentos de nuestra economía nacional.

Necesitamos un gran pacto por la financiación, ¿cómo se podría alcanzar?

Desgraciadamente siempre hemos estado focalizados en la financiación autonómica, pero es verdad que la administración más antigua de España junto con el Estado, antes de que apareciera este Estado de las Autonomías, era la administración local. Los ayuntamientos todavía seguimos manteniendo una infrafinanciación en base a los criterios poblacionales, porque no recogen la realidad de los que pueblan cada pueblo y ciudad.

El Estado lo recauda todo y luego lo distribuye a las autonomías. Y ya sabemos que lo redistribuye mal porque hay autonomías mal financiadas como la Comunidad Valenciana, la peor financiada por el sistema que aprobó Rodríguez Zapatero. Así tenemos menos posibilidades de financiar mejor los servicios. Y los acaban financiando, en muchos casos, los ayuntamientos. Y los ayuntamientos también están infrafinanciados. Alicante ahora es la cuarta provincia de España en población y la Comunidad Valenciana tiene dos de las cuatro provincias más pobladas del Estado español. Nosotros precisamente en la Diputación abordamos como una delegación propia el reto demográfico, lo que algunos llaman la “España Vaciada”. Y tenemos una administración del Estado que se hincha eslóganes de la “España Vaciada”, pero no está haciendo nada por la “España Rellenada”.

Aquí también tenemos una parte de la “España Vaciada”.

Y nosotros hacemos por incorporar esa parte de reto demográfico a nuestra política para que se den servicios con igualdad y se atienda que se atienda en la máxima igualdad a un ciudadano alicantino viva en el pueblo que viva. Y eso es el gran papel de la Diputación que algunos partidos no reconocen y que tienen como su única propuesta suprimir la Diputación por cuestiones ideológicas, no lógicas.

En esta nueva etapa de la Diputación en sintonía con la Generalitat, ¿va a bajar de perfil político y va a tener más perfil de gestión?

No necesariamente, haremos lo que esté en nuestras capacidades. Lo que no tengo ninguna duda es que se va a bajar o va a rebajar la incomprensión, simplemente por la forma de entender la política, por el conocimiento y el diagnóstico que tiene de la provincia Alicante el presidente Carlos Mazón, por la propia composición del Consell, por el primer y segundo escalón de la Generalitat. Hay problemas que no requieren ser reivindicados para que se solucionen. Lleva muy poco tránsito el nuevo Consell pero ya está tomando decisiones que nos beneficiarán todos los alicantinos sin necesidad de que lo reclamemos. Y por tanto no es bajar el nivel de reivindicación, si no hay agresión y se te escucha y se te atiende, y a veces sin que tengas que tocar una puerta la puerta ya está abierta, evidentemente, aquí venimos a trabajar y venimos a hacer las cosas con los menores escollos posibles. Uno no puede entender nunca, ni comprender ni compartir, que una administración territorial donde está tu propio territorio actuase en ocasiones anteriores como si fuera tu mayor enemigo.

"Por el conocimiento y el diagnóstico que tiene de la provincia Alicante el presidente Carlos Mazón, por la propia composición del Consell, por el primer y segundo escalón de la Generalitat. Hay problemas que no requieren ser reivindicados para que se solucionen"

¿En “enemigo”?

Eso ha ocurrido de 2015 a 2023. Poco o nada se ha hecho en la provincia de Alicante. Se ha empeorado en una Sanidad, no ha habido infraestructuras, se ha empeorado en Educación, no ha habido infraestructuras y el nuevo Consell tiene que remontar en algunos aspectos 8 años perdidos a los que sumamos en la falta de inversiones, conectividad, en ofrecernos las mismas oportunidades que ofrecen otros territorios. En Vivienda, la política del Consell en 8 años ha sido cero. Yo siempre pongo el ejemplo, en cuestión de vivienda, del año 2015 al año 2023 en el conjunto de la Comunidad Valenciana, vivienda pública finalizada y puesta disposición, cero. Sólo en Benidorm en ocho años igual, 82 viviendas de promoción pública en cooperación de la Generalitat. Es que no nos ha escuchado a nadie en estos ocho años y así ocurre en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Alicante.

¿Qué se hizo entonces?

Abrir debates, imponer, ¿pero soluciones a la vida real? Incrementar las listas de espera. Cualquier vecino de la provincia Alicante sabrá cuántos centros de salud han hecho en su ciudad o pueblo en los últimos ocho años y cuántos colegios ha construido en la Generalitat Valenciana, porque el Edificant ha dado para lo que ha dado, pero no construía la Generalitat Valenciana. Era un "ya te pagaré", pero ellos tenían la competencia y cuando estuvieron cuatro años sin hacer nada sacaron este proyecto que me gustaría ver el rendimiento que en realidad ha tenido para las nuevas infraestructuras educativas.

El presidente de la Diputación de Alicante durante la entrevista. Iván Villarejo

En la Diputación ha heredado varios proyectos de la etapa anterior, los dos centros de Congresos de Alicante y Elche, la apertura de sedes, ¿cómo van esos proyectos?

Vamos a seguir con ellos. En noviembre tendremos novedades respecto del Centro de Congresos de Alicante y en el resto seguimos los procedimientos administrativos correspondientes para cumplir con la palabra dada.

¿Está pensando en algún proyecto propio en este sentido?

En el año 2024 los presupuestos contemplarán algunas cuestiones. Pero no son de ese tipo de proyectos, porque tenemos que atender a los que ya están en marcha. Ahora tenemos que atender a algo que nos es competencial, como es mejorar e incrementar los recursos a disposición de la asistencia como municipios. Con las incertidumbres de las que ya hemos hablado en algunos casos como son las inversiones de otras administraciones y por ejemplo el Fondo de Cooperación después de la sentencia del TC.

Sigue los temas que te interesan