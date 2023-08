África Latorre y Mónica Más proclamadas reinas de las Fiestas del Santísimo Cristo de l’Alfàs 2023

La niña África Latorre Fernández, y la joven Mónica Más Martínez, han sido proclamadas reinas de las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto de l’Alfàs 2023, en una gala celebrada en la Plaza de la Casa de Cultura, seguida por más de 600 personas y conducida por Pepa Cortés y Miguel Ángel Fernández, donde además se ha homenajeado a las 67 reinas que han ostentado el cargo en los 50 años que ha cumplido la Coronación, uno de los actos más vinculado al mundo festero.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Sandra Gómez, ha felicitado a las reinas electas y a sus respectivas cortes de honor, máximas representantes de las Fiestas del Jubileo 2023, de la misma manera que ha agradecido el trabajo desempeñado a las reinas salientes, Elena Gómez y Aitana Fernández, a los Mayorales por su dedicación e ilusión, a su presidenta Marisa Cortés, y a todas las reinas que desde 1973 han sido una pieza fundamental de las Fiestas Mayores de l’Alfàs.

Marisa Cortés, presidenta de la Comisión de Fiestas, ha querido agradecer la colaboración del departamento de Cultura y Patrimonio en el desarrollo del acto de homenaje a la coronación en su 50 aniversario.

Tras la Coronación, las reinas en su primer acto oficial, presentaban el cartel oficial de les Festes del Jubileu i del Stmo Crist del Bon Encert que se celebrarán del 7 al 10 de noviembre. El cartel ganador es obra de José Luis Pulido de Madrid y ha sido seleccionado entre 14 carteles que se han presentado al concurso desde diferentes puntos de nuestra geografía.

Velada especialmente emotiva y vistosa, en la que Reinas y Damas han lucido por primera vez sus trajes de gala, que contó con la actuación estelar de la pareja de baile deportivo Arnau Recio y Aleksandra Zaiko y culminaba con música en directo del grupo Carne de Cañón.

Las reinas de las fiestas y el cartel ganador.

Jubileo de l’Alfàs 2023

Acompañando a la reina infantil África Latorre, las niñas Aixa Guardiola Llorens, Desirée Martínez Ripoll y Noa Such Scotti. En cuanto a la corte mayor, flanqueando a Mónica Más, las jóvenes Ana Mendoza Agulló, Carme Castelló Costa, Mar Fernández Such, María Hernández Ponce, Mar Lázaro Albiñana y Nelia Nadal Williams. Son en total, cuatro niñas y siete jóvenes las encargadas de representar a l’Alfàs del Pi en las próximas Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto.

