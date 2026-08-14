Alicia, espectadora del eclipse: "Me desesperé un poco al principio y luego surgió la magia, nunca había sentido eso"

El eclipse en Alicante ya se ha hecho viral en redes sociales por una nube de gran tamaño que cubrió buena parte del fenómeno.

Unas reacciones que EL ESPAÑOL ha podido ver y escuchar en directo desde lugares como el Castillo de Santa Bárbara o las colinas de Rabassa.

Desde "la gente se está yendo" a "tendremos que esperar 100 años más", pasando por "voy a pedir que me devuelvan el dinero de las gafas", las opiniones tras ese fenómeno han sido muy diversas.

Tal es así que el video de EL ESPAÑOL en redes sociales ya supera 850.000 reproducciones y se ha llenado de comentarios de todo tipo de personas riéndose mientras otras han preferido aprovechar la publicación para contar en primera persona cómo han vivido el eclipse desde otros lugares.

En concreto, el video viral es el más visto entre todos los de los medios de comunicación de Alicante y se posiciona en el top 4 de los más vistos del eclipse a nivel nacional.

Una de ellas ha sido Alicia, quien asegura haberlo visto desde lo alto de Gran Alacant: "Al final sí que se vio, esas nubes (las que se aprecian en el video) tapaban al sol antes de que sucediera el eclipse", asegura.

Acto seguido, cuenta el estado de desesperación al que ha llegado al ver esa inesperada nube: "En Gran Alacant me desesperé, pero todo ocurrió después, He vivido una hermosa sensación ante algo que nunca había visto en su casi totalidad, pues ha sido algo más de un 99 %".

Por último, ha querido centrarse en el próximo eclipse total que ocurrirá dentro de un año y ha lanzado una advertencia: "Ahora a esperar el próximo 2 de agosto del 2027, no tiréis las gafas", asegura.

El eclipse en España

Desde el miércoles por la noche tras la puesta de sol, las redes sociales están llenas de fotos y vídeos de todos los ángulos del eclipse visto desde diferentes partes del país, siendo lugares como Valencia, Vitoria y la España vaciada, los que han resultado ser los mejores sitios para contemplar el eclipse en su totalidad.

Y aunque Alicante no haya podido contemplar todo el fenómeno, la emoción de las personas al notarse la bajada de temperatura y de luz no se ha escondido y han sido muchos los gritos de asombro y comentarios como "Nunca he visto una luz así en mi vida" o "es como si hubieses apagado una luz y la estuvieses encendiendo de nuevo a cámara lenta".