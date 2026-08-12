Denuncian el peligro extremo en el Mercadillo de Verano de Alicante: "Cualquier persona toca eso y muere directamente"

Lo que debería ser un reclamo turístico apacible en la Plaza del Puerto de Alicante se ha convertido, según una denuncia formal presentada este 10 de agosto, en un escenario de "situaciones potencialmente peligrosas para trabajadores, usuarios y turistas". La Autoridad Portuaria ha obligado a la empresa adjudicataria a corregirlo en cinco días.

El punto de partida llega de la anterior responsable durante casi dos décadas. Julio César Oviedo, administrador de Gesfer Eventos, ha puesto en conocimiento de la Policía Portuaria una serie de deficiencias que califica de "falta muy grave" a EL ESPAÑOL.

El punto más crítico de la denuncia es la instalación eléctrica. Según Oviedo, la actual empresa adjudicataria estaría operando sin contrato de suministro desde mediados de julio. "Se han conectado de forma directa y no existe el cuadro de protección. Hablamos de, al menos, unos 70.000 vatios", advierte el empresario.

El riesgo para los viandantes es, a su juicio, inminente. Oviedo describe una situación de extrema vulnerabilidad en una zona de gran afluencia: "Ese punto de acometida eléctrica está al aire libre, el candado está roto, la puerta abierta y al alcance de la mano de cualquier visitante".

La contundencia de Oviedo no deja lugar a dudas sobre las posibles consecuencias: "Un turista, un niño o una familia que pase por ahí, toca eso y muere directamente". El denunciante llega a asegurar que se ha aprovechado el periodo vacacional para evitar las inspecciones habituales de la suministradora.

Más allá de la electricidad, también critica que la nueva configuración del mercado incumple sistemáticamente las normas de accesibilidad y seguridad contra incendios. La normativa de la Comunitat Valenciana exige pasillos de al menos 1,80 metros para permitir el cruce de sillas de ruedas, aunque en mercados se suelen exigir entre 3 y 4 metros. Sin embargo, Oviedo denuncia que "los pasillos tienen menos de 3 metros de paso libre y las escaleras laterales de acceso están bloqueadas".

La denuncia también pone el foco en el "personal fantasma" del recinto. Según el pliego de condiciones del expediente 216/2026, la empresa debe contar con vigilancia, limpieza y mantenimiento constante. Oviedo afirma que, tras varias visitas, la ausencia de estos servicios es flagrante: "No había absolutamente nadie de limpieza, ni de mantenimiento, ni de vigilancia. Hay una sola persona en horarios rarísimos".

Ante la gravedad de los hechos, Oviedo solicita una "inspección presencial de urgencia y sin preaviso" por parte de los técnicos competentes. "Esta denuncia no pretende cuestionar la adjudicación, sino poner en conocimiento situaciones de riesgo para la seguridad de las personas", aclara el escrito presentado.

Finalmente, Oviedo espera que la Autoridad Portuaria tome medidas inmediatas: "Estoy seguro de que si publicamos esto, el presidente del Puerto tomará nota y penalizará estas negligencias. No es un evento organizado, es una dejadez absoluta ante cualquier accidente que pueda ocurrir".

La empresa adjudicataria, a preguntas de EL ESPAÑOL, defiende que obtuvo la concesión para los años 2026, 2027 y 2028 con "todas las garantías legales". Según el portavoz, la oferta presentada se impuso en el concurso de la Autoridad Portuaria por una "mucha diferencia" en la valoración respecto a sus competidores.

El portavoz aclara que la mercantil no ha recibido ninguna denuncia directa de otras partes. Sin embargo, confirma que el Puerto de Alicante les ha trasladado un requerimiento oficial para subsanar una serie de deficiencias técnicas, motivado por la queja de la empresa que quedó en segundo lugar en la licitación.

Este requerimiento otorga a la empresa un plazo de cinco días para corregir las irregularidades detectadas, centradas especialmente en la instalación eléctrica. El portavoz asegura que la concesionaria ya se ha puesto a trabajar desde este momento para solucionar dichos problemas y cumplir con las exigencias de la autoridad.