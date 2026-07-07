Samuel, jardinero con discapacidad, denuncia los impagos: "Llevo 3 meses sin cobrar, no puedo pagar el alquiler"

Tres meses sin recibir su salario. Esta es la realidad de una decena de personas con discapacidad del Centro Especial de Empleo CEE Alicantino Poda S.L., contratada por el Ayuntamiento de Alicante para reforzar el área municipal de parques y jardines.

Tras semanas reivindicando como pueden su situación, los trabajadores han recibido este martes el permiso para manifestarse delante del Ayuntamiento de Alicante. Al grito de "¡Queremos cobrar!" y "¡Barcala dimisión!", los trabajadores denuncian una situación que ya califican como "muy precaria".

"No podemos más, tres meses sin sueldo, son tres meses ya sin poder pagar el alquiler, no podemos más", asegura Samuel, uno de los trabajadores que sostiene una pantalla de gran tamaño y un silbato.

Antecedentes

El origen del conflicto se remonta a mediados de 2025. Tanto CEE Alicantino Poda como la Asociación Anilia denuncian un impago continuado por parte del Ayuntamiento por trabajos de jardinería realizados desde julio de ese año, lo que ha desembocado en una situación que califican de "extrema gravedad".

El contrato del Lote 3 de Zonas Verdes, reservado a centros especiales de empleo, expiró el 30 de junio de 2025. No obstante, el servicio siguió prestándose a petición del consistorio para asegurar el mantenimiento de las zonas verdes mientras se tramitaba una nueva adjudicación. Según las entidades, el Ayuntamiento se comprometió a abonar los trabajos mediante un reconocimiento extrajudicial de créditos.

Sin embargo, casi un año después, aseguran que las facturas siguen sin pagarse. La deuda acumulada asciende a 193.268,24 euros, una cifra que ha llevado a la entidad a una situación económica crítica.

El impacto ya es directo sobre la plantilla. Tanto los trabajadores con discapacidad como el personal técnico llevan tres meses sin cobrar, en un escenario que consideran "insostenible". Desde la organización explican que han agotado sus recursos para mantener la actividad, a pesar de tratarse de una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y límite.

Además, advierten de que esta situación pone en peligro la continuidad de la Asociación Anilia, que lleva más de tres décadas trabajando en Alicante con programas de formación, inserción laboral y desarrollo personal para más de un centenar de jóvenes cada año.

Durante este tiempo, las entidades afirman haber mantenido reuniones con responsables municipales, incluido el alcalde, Luis Barcala, en las que se les trasladó que el problema se resolvería en breve. No obstante, denuncian que esos compromisos no se han traducido en pagos efectivos.

También critican que un servicio público esencial como el mantenimiento de zonas verdes haya recaído durante meses en el esfuerzo financiero de un centro especial de empleo, trasladando así las consecuencias de la gestión administrativa a una entidad social y a sus trabajadores.

Ante este escenario, Anilia y CEE Alicantino Poda reclaman al Ayuntamiento una solución inmediata que permita saldar la deuda pendiente y evitar un mayor perjuicio a empleados, usuarios y familias. "Es momento de pasar de las palabras a los hechos", subrayan.

La concentración de este martes forma parte de las acciones impulsadas para visibilizar el conflicto, bajo el lema: "La discapacidad no nos para, pero los incumplimientos del Ayuntamiento sí".

Versión del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante ha indicado que la Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar la continuidad del servicio, una medida que, según afirman fuentes municipales a EL ESPAÑOL, servirá tanto para garantizar la prestación como para desbloquear el pago de las cantidades adeudadas.