Carlos y Mike reivindican Alicante en Hogueras: "Somos una ciudad que da igual donde vengas, aquí eres bienvenido"

Las Hogueras de Alicante arrancan este jueves 18 de junio y, más allá del fuego, la pólvora y las polémicas, este año el protagonismo se lo lleva el lenguaje de la calle. Esa es la intención de Carlos Heredia y Mike Gasch, los rostros detrás de SpainSays, la agencia que protagoniza con Mahou una campaña que busca proteger la esencia de la fiesta.

"Tenemos el trabajo más fácil del mundo porque nuestra inspiración es la calle", explica Mike sobre el origen de las frases que ahora decoran botellas y carteles por toda la ciudad. Tras el éxito de su cuenta 'Alicante Says', la agencia de Mahou vio una oportunidad única para conectar con el sentimiento local.

Para los fundadores, el equilibrio entre el castellano y el valenciano es natural. "Es como se dicen las cosas en la calle; racó es racó y mascletà es mascletà", afirma Mike, subrayando que no hay otra forma de referirse a las tradiciones.

"Estas semanas hemos escuchado gente decir que Alicante se está quedando sin identidad", razona Carlos, "y nosotros no lo creemos así porque creemos que la identidad alicantina es que nos abrimos a todo el mundo". "Somos una ciudad que da igual donde vengas, vengan de Madrid, de Londres o de Estocolmo, aquí eres bienvenido", recalca.

En esa línea, "defender nuestra forma de hablar forma parte de eso", prosigue Carlos, "aquí le decimos a todo el mundo que nosotros hablamos así". Según los creativos, no se puede sustituir cremà por un término en inglés.

A pesar de haber llevado sus frases a lugares como la Puerta del Sol en Madrid, barcos en Miami o pantallas en Leicester Square en Londres, este proyecto es diferente. "Es emocionante porque lo haces en casa, en el lugar donde nació esta idea hace cinco años en plena pandemia", confiesa a EL ESPAÑOL esta pareja creativa de SpainSays.

La colaboración no se limita a la publicidad; los fans podrán hacerse con productos exclusivos. Del 20 al 24 de junio, se instalará una tienda efímera en la Explanada, junto al auditorio de la Concha. "Habrá unidades limitadísimas de camisetas, tote bags y gorras", advierten, con un horario reducido de 19:00 a 23:00 horas.

Carlos destaca que el valor de ver sus frases en una marca de alcance nacional como Mahou es inmenso. "Es un orgullo verlo porque no es nada fácil pasar todos los filtros de una marca así y que te dejen poner tus frases en la botella", asegura.

La acogida inicial de la presentación en El Muelle Live ya anticipó un éxito rotundo. "En la presentación se vendió bastante; la gente quiere tener esto porque es algo muy especial, hecho con nuestros mismos amigos de siempre", concluyen los responsables de SpainSays ante el inicio de la semana grande.