La hostelería de Alicante alerta sobre la falta de supervisión alimentaria en los nuevos racós de Hogueras

La tregua entre la hostelería y la fiesta de las Hogueras parece lejana. A escasos días del inicio de los días centrales, la seguridad alimentaria centra el debate. Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), ha mostrado su inquietud por el nuevo modelo de gestión de las comidas en la calle.

La directiva valora la retirada de los antiguos mesones de Alfonso el Sabio. Sin embargo, teme que el riesgo sanitario permanezca. "No sabemos si estamos en la misma situación disfrazada de otra manera", advierte Córdoba. Las cocinas ahora se trasladan al interior de los racós y barracas bajo gestión de las comisiones.

La presidenta de ARA duda sobre la trazabilidad de los productos. "No sabemos si la comida va a llegar en envases preparados o si va a pasar como siempre: colgar los chorizos, la panceta y el jamón en la calle", denuncia con dureza. Para ella, el Ayuntamiento se ha desvinculado de la vigilancia sanitaria delegando todo en la Federación.

Desde el otro lado, David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, justifica estas instalaciones. Asegura que la hostelería reglada es insuficiente. "Para esos días faltan sitios para poder consumir. Están todos llenos", afirma Olivares de forma tajante. Según su visión, existe una necesidad real de consumo que los restaurantes no cubren.

Córdoba rebate esta afirmación y cuestiona la búsqueda de proveedores locales. "Me gustaría saber si ha pedido presupuestos o ha ofertado estos servicios a empresas de catering de Alicante", señala la presidenta de ARA. Asegura que muchos negocios locales están preparados para dar ese servicio con garantías.

La falta de comunicación agrava el conflicto. Córdoba asegura que la relación es inexistente. "Esta decisión no se ha tomado en consenso con ninguna de las asociaciones", lamenta. Según la directiva, los hosteleros se sienten desplazados. "Las hogueras están por encima del bien y del mal", sentencia sobre la ocupación de espacios.

Olivares, en su tribuna oficial, pide una visión más constructiva. Define la fiesta como un motor económico innegable para el sector. "No se trata de restar sino de sumar, de crecer y colaborar", escribe el presidente de la Federació. Considera que las fiestas son "patrimonio emocional" de todos los alicantinos.

Sin embargo, la logística diaria de los locales sufre bajo la presión festiva. Córdoba denuncia que los negocios deben comprar mercancía con tres semanas de antelación. "Los repartidores no pueden repartir porque cortan las calles", explica sobre el acopio de productos. Esto supone un cambio organizativo crítico para locales sin grandes almacenes.

La presidenta de ARA concluye que la convivencia es posible, pero falta voluntad. "Se trata de que nos dejen trabajar", pide Córdoba. Insiste en que hay espacio suficiente en Alicante para montar barracas sin asfixiar a los negocios que pagan impuestos todo el año.